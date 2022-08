La Amargura iría con su paso de palio al Santo Entierro Grande

Actualizado: 31 ago 2022 / 12:23 h.

La sorpresa de la que muchos hablan de cara al Santo Entierro Grande de 2023, cuya celebración aún está pendiente de ser aprobada por el cabildo general de hermanos de esta corporación de la calle Alfonso XII el próximo lunes 12 de septiembre tal y como adelantásemos en La Recogía de El Correo de Andalucía, es que después de ciento tres años, un paso de palio volvería a formar parte de esta procesión general. En 1920 acudió Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad de la Hermandad de la Carretería. En 2023 lo haría María Santísima de la Amargura junto a San Juan Evangelista, si así lo refrenda, igualmente, el cabildo general de la cofradía de San Juan de la Palma.

En algunos mentideros cofrades ya era un secreto a voces que, de hecho, confirman con contundencia distintas fuentes muy cercanas a la organización de este acto de culto externo. Dentro de la propia Hermandad de la Amargura, además, raro es el hermano que la frecuente y forme parte del día a día de la misma que no lo sepa. Y en este mundo cofrade, si algo se quiere que no se sepa... Al parecer, la idea parte desde la propia corporación organizadora, y al contactar el hermano mayor del Santo Entierro, Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, con su homónimo de la Amargura, Nicolás Ollero Tassara, le plantea la posibilidad de salir el Sábado Santo, no con el misterio de Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes, sino con el paso de palio de la primera dolorosa coronada de Sevilla. Ante tal noticia, Ollero informa a su junta de gobierno de esta primicia que, a lo largo de este verano, ha ido yendo de boca en boca.

Hay que dejar claro en todo momento que, según las citadas fuentes, la Amargura no se ofrece en ningún momento acudir a esta procesión magna con la Santísima Virgen, pues tal posibilidad no se le había pasado nunca a nadie por la cabeza en la calle Feria, por lo que la iniciativa parte de donde debe hacerlo, del Santo Entierro, al ser quien convoca y organiza esta procesión. Es más, en un principio, los cofrades amarguristas pensaban que de participar su hermandad, lo haría con su paso de misterio, tal y como ya lo hizo en 1850, 1890, 1898, 1910, 1920, 1948, 1965, 1992 y 2004. Así mismo, aunque esta información haya salido a la luz, se espera que la mesa de oficiales del Santo Entierro no deje pasar esta brillante oportunidad y se mantenga firme en la propuesta realizada.

En la priostía de la Amargura, de hecho, ya se andan planteando cómo organizar el trabajo para volver a fundir una candelería completa en plena Semana Santa, ya que no es lo mismo cambiar o limpiar unos guardabrisas y colocar unos codales nuevos en un paso de Cristo, aunque se haya salido incluso el Viernes Santo por la tarde, ya que es un trabajo que puede dejarse preparado con antelación, que volver a darle forma a una candelería, cuyas piezas de orfebrería, por cierto, deben ser limpiadas de nuevo a contrarreloj. Sí, cuando una dolorosa acude a la catedral para una coronación o un aniversario, por ejemplo, tiene dos procesiones, la de ida y la de regreso, y si permanece en la seo varios días, vuelve a fundir, pero no es en plena Semana Santa, donde hace falta la implicación de los hermanos cuando nuestras cofradías están saliendo a las calles y todo el mundo quiere disfrutarlas.