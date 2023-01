El Sábado Santo, el Carmen de Salteras acompaña, desde 1988, a la Virgen de los Dolores de la sevillana localidad de La Roda de Andalucía, con cuya corporación renueva anualmente su contrato durante el otoño previo a cada Semana Santa. Repasando las redes sociales de ambas entidades, ni una ni otra han hecho pública tal información. Igualmente desconocemos hasta el momento si puede que exista o vaya a producirse un acuerdo para que, por este año, la banda saltereña no acuda a La Roda o ayude a la cofradía a buscar, de mutuo acuerdo, otro colectivo musical sólo para 2023, o si incluso con la banda juvenil, por citar otra hipotética opción, es capaz de desdoblarse el Carmen. Lo cierto y verdad es que la Amargura, en Sevilla, sí que no llevará otra música que no sea la del colectivo que dirige Guillermo Martínez Arana.