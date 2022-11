La encrucijada para resolver el Miércoles Santo

El Miércoles Santo es una de las jornadas que en la Semana Santa de 2023 presentará cambios, a buen seguro, en el orden de paso de las cofradías, que permanece inalterable desde 1992, salvo la inclusión del Carmen en 2007 abriendo la tarde en la carrera oficial, y que también tendrá variaciones en los recorridos de las cofradías. En las últimas semanas no deja de comentarse que el Buen Fin podría pasar a ser la segunda en discurrir por la Campana y la Catedral, pero ello supondría que regresara por el Arco del Postigo y realizar el recorrido de regreso que hace en la madrugada del Viernes Santo el Gran Poder. Los cofrades franciscanos de la calle San Vicente no quieren esta opción bajo ningún concepto, alegando dos aspectos: el primero, que jamás han generado molestias en el día, y el segundo, que ellos no pintan nada con su cofradía por Molviedro, el Museo y la Parroquia de San Vicente, ya que ese entorno no es su barrio ni nada tiene que ver con San Lorenzo.