La Estrella protagoniza el cartel de la Semana Santa

Hoy se ha presentado en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur el cartel de la Semana Santa de 2023, obra de Daniel Franca. Titulada “Recuerdo”, el cartel es la imagen de lo vivido en su infancia junto a su padre ante una levantá del palio de la Virgen de la Estrella.

“Hoy pago una deuda. Como Virgilio a Dante, mi padre me mostró las puertas de ese mundo inmaterial y etéreo. Delante de mí: la “levantá” del palio de la Estrella rompiendo el silencio de las bóvedas de la Catedral”, ha destacado Franca durante su presentación. “Un cartel como un faro. La herencia en vida de nuestros padres. Este no es un cartel para una pantalla. Me niego a pensar que La Semana Santa cabe ahí. Sevilla es la ciudad a la que pertenezco. Sería un traidor si no lo reconociese”, ha apuntado el cartelista.