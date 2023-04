La fiesta litúrgica de la Divina Pastora

Para que todo atributo otorgado a la Virgen pueda aceptarlo el pueblo de Dios para, así, darle culto y venerarla bajo dicha iconografía o advocación necesariamente deberá ser aprobado por la autoridad eclesiástica competente, hecho que fray Isidoro no consiguió ver en vida, ya que falleció el 7 de noviembre de 1750, si bien en 1795 sí lo lograría el beato fray Diego José de Cádiz, gran entusiasta y propagador de esta devoción mariana. Para su consecución, escribió al cardenal Casini, que también era capuchino y se hallaba en Roma, para que intercediese ante el papa de modo que éste le concediese el mayor número de indulgencias y privilegios necesarios en aquellos inicios. A partir de ahí, se confeccionan los textos propios litúrgicos para solicitar a Roma esta aprobación canónica, hallándose una primera noticia en 1781 de la que, no obstante, se desconoce si dio buenos frutos, posiblemente no, porque en 1785 escribió el propio fray Diego al padre Eusebio de Sevilla, a quien ruega que le pida al maestro de novicios el oficio entero de la Divina Pastora.