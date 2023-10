El Consejo tiene en un cajón un plan para cuando las obras de la hipotética línea de metro que llega al Duque comiencen. ¿También tienen un plan para las hermandades a las que les afectan las obras de la línea 3?

Hermandades como la Trinidad, San Roque, el Polígono de San Pablo, la Sed o San Bernardo, tendrán que cambiar su itinerario para poder llegar al centro.

La obra está dividida en subtramos. Los que afectarían a las hermandades son las obras de los sectores 4 y 5.

El Sector cuatro va desde la Macarena hasta el centro de salud de María Auxiliadora. El cinco va desde María Auxiliadora hasta los Jardines de Murillo.

Según la constructora, las obras irán por mitad de la calzada para evitar el corte total de la avenida. El transporte público y residentes podrán usar uno de los carriles, pero no se podrá cruzar.

Pensando en las hermandades que tienen que cruzar, la que peor lo tiene es la Trinidad. Tendría que dar un rodeo, si quiere seguir saliendo de su templo, para poder acceder al Centro. La opción más factible sería ir hacia el ambulatorio de María Auxiliadora para poder cruzar, siempre y cuando esa zona pueda habilitarse. Hay que tener en cuenta que en ese lugar se construirá una estación con intercambiador, con lo que es previsible que no se pueda cruzar en esa zona. La hermandad tendría que buscar la calle Gonzalo Bilbao.

Esta hipótesis es realista siempre y cuando se mantenga la previsión de mantener un carril abierto al tráfico. Si las obras necesitan de toda la calzada, la hermandad tendría que dar un rodeo muchísimo más grande, sin descartar que tuviesen que coger la Carretera de Carmona para buscar la calle Arroyo y terminar en Gonzalo Bilbao.

Una vez se inicien las obras del subtramo 5 habrá más cofradías afectadas. La clave es que la zona de María Auxiliadora esté limpia de obras para que puedan cruzar por ahí, cosa poco probable porque el intercambiador que se localizará en dicho lugar está previsto que se haga en esta fase.

San Roque sería la primera hermandad afectada por las obras de este subtramo. La opción más corta sería buscar el cruce cercano en María Auxiliadora, siempre y cuando las obras lo permitan. En el peor de los casos, tendrán que alejarse hasta buscar el cruce con la calle Verónica. Si en esa zona no se puede realizar el cruce, la corporación tendrá que buscar la calle Sol.

Otra hermandad que podría cambiar de itinerario en el caso de que María Auxiliadora esté intransitable es la del Polígono de San Pablo. Tendría que ir por Gonzalo Bilbao para poder cruzar si todavía no comienzan con el túnel. En el caso de que haya obras en María Auxiliadora y en los primeros tramos de Recaredo, la cofradía tendrá que buscar el cruce por la calle Joaquín Morales y Torres o Dr. Relimpio para ir por Verónica. Si esa zona está intransitable, les pasará como a San Roque y tendrán que buscar la calle Sol.

También las hermandades de San Benito y la Sed tendrán que cambiar de itinerario. En lugar de coger la calle Luis Montoto para desembocar en la Florida, las cofradías tendrán que ir hacia José Laguillo y Arroyo para cruzar por la misma calle que el Polígono. No hay que descartar la opción de buscar los Jardines del Valle, aunque sería un rodeo importante.

La hermandad de San Bernardo no podrá cruzar el puente para llegar al Centro. Es verdad que el rodeo que dará no es tan grande como el de la Trinidad. La cofradía tendrá que buscar los juzgados y a partir de ahí, tirar al Centro. ¿Podremos ver al Cristo de la Salud por los Jardines de Murillo? No descarten nada.

Este reportaje no deja de ser una hipótesis de cómo afectarán las obras a nuestra Semana Santa. Puede que no afecten en nada o puede que sí. Uno sabe cuándo empiezan las obras, pero nunca cuando terminan y en Sevilla lo sabemos de sobra.

