Santo Entierro Grande

En las últimas horas parece ser que vuelve a sonar con fuerza la posible asistencia del misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en el Santo Entierro Magno. El pasado jueves 29 de septiembre, en un encuentro con los costaleros en la propia basílica, el hermano mayor manifestaba que el misterio macareno saldría el Sábado Santo, cuando él mismo dejó ver en los medios que la celebración de esta procesión general no terminarla de entenderla, ya que los cristianos hemos de celebrar la Resurrección, no el entierro del Señor. De acuerdo a lo presentado en el CECOP, no había ningún recorrido que marcase indicio alguno hacia la Macarena. ¿Podría no ir finalmente San Benito al ser un pasaje también ante Pilatos? La Hermandad del Santo Entierro, que en la noche de este lunes 3 de octubre celebró cabildo de junta para seguir tratando el tema del próximo Sábado Santo, es cierto que quiere que las juntas de gobierno de las cofradías elegidas vayan a una en este proyecto, y en La Resolana la mesa de oficiales estaba dividida en cuanto a la opinión y al deseo de formar parte o no de la estación penitencial de la cofradía de la Iglesia de San Gregorio, hecho que ocurrió por última vez en 1948, mientras que en la corporación de La Calzada todos los miembros de junta son partidarios de salir con su misterio como ya lo hiciese en 1965 y en 1992. Esta misma semana, previsiblemente, se conozca ya la lista definitiva de los quince pasos.