La Misión del Gran Poder narrada por Sevilla en primera persona

Después del repaso de lo vivido el 6 de noviembre, Colón y Varela nos hacen retroceder varias semanas en el tiempo, y de la mano del Señor del Gran Poder, volvemos a recorrer con Él su ciudad e, incluso, su historia, como cuando pasó por el Santuario de los Gitanos, primer templo donde la efigie cristífera recibió culto en 1620, o por San Benito, donde se fundó en 1431 la Hermandad del Traspaso. Las partes más emocionantes son las propias del Señor en aquellos barrios, recorriendo estos vecindarios, recibiendo la visita y la oración de los fieles en las tres parroquias. Y no falta el guiño a la pena de un Cerro del Águila que, al final, por culpa de la lluvia, no pudo recibirlo a las plantas de su Virgen de los Dolores. Y ya en el traslado de vuelta al casco histórico, se produce un giro espectacular en el guión que no hace otra cosa que reforzar el sentimiento de que el Gran Poder no se ha ido de esos barrios, pero... eso sí que no queremos contarlo. Todos estos párrafos se quedan cortos para definir o explicar lo que se siente contemplando esta proeza audiovisual, y por eso mismo sólo podemos decirles que... vean la película, háganse con ella, y déjense llevar por el Gran Poder a esos barrios a los que siempre regresa, de los que nunca se ha ido.