La ONCE se suma al 25 aniversario de la coronación de la Encarnación

Martínez dijo que este cupón quiere ser quiere ser un homenaje a quienes hacen de la Semana Santa de Sevilla una forma de vida, un ejercicio constante de caridad y solidaridad humana a lo largo de todo el año. “ En un tiempo marcado por las incertidumbres, los cambios vertiginosos y la falta de valores –destacó el delegado territorial de la ONCE-, el triunfo de lo colectivo sobre el individuo, de la solidaridad colectiva frente al individualismo, vencen en cada Semana Santa no solo cada Martes Santo, sino durante todo el año, en el día a día de la vida de hermandad de la que también es ejemplo San Benito” .

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha presentado hoy la imagen de este cupón al hermano mayor de San Benito, José Luis Maestre , y al delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera , en un acto en el que han participado los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad y la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet . Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo el rostro doloroso de la Virgen de la Encarnación junto a las imágenes conmemorativas de este aniversario y el de la Hermandad de San Benito.

La ONCE se suma a la celebración del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Encarnación de la Hermandad de San Benito de Sevilla dedicando su sorteo del próximo 10 de diciembre a esta conmemoración.

En el acto Juan Antonio Zamora, graduado social, ciego, ha leído en braille un fragmento de la exaltación de la Coronación que pregonó Pascual González en 1995.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

