La priostía del Consejo

El lunes se presenta el plato fuerte del Consejo. La apuesta del ente de la calle San Gregorio para llenar ese vacío. Ya conocemos cómo se podrán conseguir las entradas y también cómo es la exposición, pues lamentablemente, alguien filtró un vídeo con buena parte de la muestra, pero esto seguro que no echa para atrás a los cofrades. La exposición será un éxito porque todos los detalles están sumamente cuidados. O casi todos.

Ya lo sabían porque el Arzobispado no les dio la oportunidad de mostrar el proyecto que tenían para la iglesia del Sagrado Corazón que los Jesuitas han puesto a disposición de la Archidiócesis de Sevilla, pero no deja de ser raro que no puedan compartir espacio con la Pastoral Juvenil, que se alojará allí.

El templo es lo suficientemente grande como para albergar a ambos, pero el arzobispo de Sevilla fue muy claro en la entrevista que concedió en esta casa: «Los Javieres tienen su sede canónica en Omnium Sanctorum». Haciendo hermandad.