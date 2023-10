La Salud de San Isidoro irá a la catedral en 2024

Al ya considerable listado de salidas extraordinarias previstas para 2024, hay que añadir una más, protagonizada en este caso por una hermandad de gloria como es la de la Salud de San Isidoro, corporación señoral donde las haya, que el próximo año conmemorará los trescientos cincuenta años de sus primeras reglas, aprobadas, por lo tanto, en 1674. Más que una procesión como tal, se tratará de un rosario de la aurora, ya aprobado por la autoridad eclesiástica, que acontecerá al amanecer del sábado 5 de octubre, en el que la efigie mariana será llevada a la Santa Iglesia Catedral para estar presente en la sabatina de esa jornada en la Capilla Real, junto a la Patrona de Sevilla y su Archidiócesis, Nuestra Señora de los Reyes. Todo ello fue aprobado previamente por los hermanos en cabildo general extraordinario celebrado el pasado jueves 28 de septiembre, refrendándose por unanimidad.



La junta de gobierno que preside Aurelio Carrera Sualís aún tiene que perfilar diversos detalles, aunque una de las ideas más claras que se tiene es que la Virgen pase por zonas de la feligresía por las que actualmente no transita al no caber con su paso procesional, ya que se quiere discurrir ante la Iglesia de San Alberto y por calles como Manuel Rojas Marcos y las estrecheces de Argote de Molina, lo que obliga a que se empleen unas andas más reducidas, no descartándose que se pudiera emplear el paso de la Virgen de las Nieves, sin tumbilla, de la procesión del Corpus de la Hermandad de las Tres Caídas del mismo templo de San Isidoro. Así mismo, la Salud regresaría a su casa en la misma mañana, tras la sabatina, para no interferir en el calendario procesional de las Glorias de esa fecha, teniéndose que estudiar aún su formato.



Durante 2024, la hermandad celebrará el besamano de su titular, en el fin de semana de la fiesta del Bautismo del Señor, en enero, de un modo más especial, esperando que pueda hacerse fuera de su capilla, como ocurriera en 2021 debido a la pandemia, cuando se instaló ante la puerta de salida de las cofradías. Se realizará un cartel pictórico conmemorativo, habrá mesas redondas y ponencias, y está previsto el estreno de una misa propia para la función principal de instituto, quedando aún en el aire otras cuestiones. Además, se concederá una prórroga a la actual junta, que debería celebrar elecciones en enero de 2024, aunque las últimas fueron en junio de 2021 debido a la pandemia, ya que se aplazaron cinco meses. Así, el actual mandato concluirá, por tanto, en enero de 2025. En esta hermandad, las mesas de oficiales son elegidas por trienios.