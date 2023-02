La Vera Cruz de Alcalá del Río en la Campana: el sueño incumplido de Reverte

El 20 de marzo de 1899 -un año que acabaría siendo nefasto en la vida taurina del torero por una tremenda cogida en Bayona que precipitaría su decadencia profesional- ya aparece elegido como hermano mayor al frente de una junta de gobierno que tiene la meta de “constituir la hermandad en las condiciones que desde la más remota antigüedad venida regida y governada (sic)...” La corporación estaba viviendo algunos años de prosperidad gracias a la buena gestión de los hermanos mayores precedentes pero el efecto Reverte no tardaría en dar un auténtico vuelco a la vida doméstica de la Vera Cruz , abonando una pujanza que, de una u otra manera, ya no se ha detenido.

Esa decadencia física y taurina no le había impedido abdicar de su fama ni la condición de dinamizador de la hermandad de la Vera Cruz, de todo el pueblo de Alcalá del Río. Es en esos años postreros cuando decidió encargar el fastuoso palio de las Antúnez para la Virgen de las Angustias. La cosa no paró ahí: se trajo a la mismísima banda del regimiento Soria 9 en 1901; donó más de cien candeleros de plata de la casa Meneses y, sobre todo, logró alumbrar un espíritu específico, participativo y solidario de ser y sentirse crucero fundamentado en la devoción por las imágenes. La Vera Cruz de Alcalá del Río, ahora sí, podía competir de tú a tú con las más encopetadas cofradías de Sevilla.

Le alentaba superar a las hermandades más ricas de la capital. Mientras, aún iba a tardar año y medio en volver a vestirse de luces. Lo hizo en Lisboa, el 28 de abril de 1901. En ese largo tiempo de convalecencia, posiblemente, tuvo tiempo de dar rienda suelta a su fecunda imaginación, soñando con el estreno de ese fastuoso dosel para la Virgen de sus amores que sólo podía ver la luz en un momento y un lugar específicos: la Semana Santa de Sevilla...

El palio iba a estar culminado para la Semana Santa de 1904 y Reverte ya había maquinado estrenarlo río abajo, haciendo estación de penitencia en la mismísima catedral metropolitana de Sevilla. La cosa estaba apalabrada y hasta contaba con la palabra del alcalde y del mismísimo cardenal. Aquel empeño frustrado –que hoy podría parecer descabellado- permanece en la memoria oral de todo el pueblo y de la corporación crucera. Pero no se trataba sólo de estrenar el palio. Reverte quería llevar la cofradía entera a Sevilla para competir con las cofradías de la capital, saliendo el Domingo de Ramos por la ciudad para volver a hacerlo el Jueves Santo por Alcalá. “Si él mandaba a todo el mundo a Sevilla a salir de nazareno, con que le diera un duro a cada uno habría llevado más de los que hoy saca San Gonzalo”, explicaba el investigador José Benjamín Domínguez Aguilar para la revista Más Pasión en un amplísimo reportaje.

Domínguez advertía entonces que “todo estaba hablado pero no hay actas que lo acrediten; sus sobrinas, que han vivido hasta hace poco en la que fue su casa, hablaban de ello. Todos lo hemos escuchado de nuestros abuelos y todo el mundo coincidía en las mismas informaciones” explicaba Domínguez precisando que “si hubiera seguido vivo hoy contaríamos con muchos testimonios escritos”. Pero Reverte murió en septiembre, antes de que pudiera tener divulgación y reflejo oficial. “Tenía claro que no podía venir a Sevilla con su cofradía a hacer el ridículo. Seguro que se habría preguntado ¿Cuántos nazarenos saca el Gran Poder? ¿Doscientos? Pues yo trescientos, aunque me cueste un duro cada uno. Eran otros tiempos y habría movido lo que hubiera hecho falta. Es una pena que no pudiera llevarse a cabo”, añadía el investigador.