Las Aguas del Museo saldrá con sus manos entrelazadas en octubre

Este martes 28 de junio era la fecha para la que estaban convocados los hermanos del Museo al cabildo general extraordinario en el que habría de refrendarse, o no, la salida extraordinaria de la Virgen, ya aprobada previamente por la autoridad eclesiástica, pues recordemos que en las reglas de esta corporación se indica que son sus miembros quienes han de consentir que sus titulares puedan procesionar fuera de la Semana Santa. La cita tuvo lugar en la propia capilla, desbordada de cofrades que casi no cabían, por lo que hubo de habilitarse hasta la sala capitular para que este cabildo pudiese seguirse también desde dicho espacio. También se depositaba en los hermanos la opción de elegir si la imagen saldría o no con sus manos originales, las cuales fueron restauradas por Francisco Berlanga en el año 2000, por lo que se hallan en perfecto estado de conservación, como así se recordó en este cabildo.