Las irregularidades del proceso electoral en Bellavista

Hace escasos días, el pasado jueves 23 de febrero, la junta de gobierno de la Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista, presidida por su hermano mayor, Diego Centella, hacía saber que la delegación diocesana de Asuntos Jurídicos para las hermandades y cofradías le había indicado, a raíz de una reclamación sobre la incorrecta comunicación a los hermanos de esta corporación del Viernes de Dolores de cara al proceso electoral, que éste volviese a iniciarse para cumplir con los plazos marcados en las reglas, de modo que el cabildo de elecciones no podía celebrarse el domingo 16 de abril, sino que ha de tener lugar en el mes de junio, convocándose finalmente para el domingo 4 del sexto mes del año. Así pues, la única candidatura que había sido aceptada, la del actual teniente de hermano mayor, Diego Manuel Romero, tiene que volver a presentar toda la documentación, algo que hará también en tiempo y forma la lista que encabeza Luis de la Rubia, por lo que serán dos las candidaturas en liza.

El propio Luis de la Rubia fue quien hizo la reclamación anteriormente referida ante la autoridad eclesiástica el pasado martes 24 de enero, alegando que en el proceso electoral se estaba cometiendo una serie de irregularidades, de lo cual el arzobispado informa al aún hermano mayor, Diego Centella, quien increíblemente ofrecía por escrito su versión de estos hechos el viernes 3 de febrero en un documento que no poseía ningún distintivo de la hermandad que otorgase oficialidad a la carta enviada como respuesta. De la Rubia vuelve a denunciar nuevas irregularidades, y ruega que se decrete una nueva convocatoria de elecciones, solicitándose otra vez un nuevo informe a Centella, quien el lunes 13 de febrero envía nuevamente un escrito sin distintivo oficial alguno y justificando que el proceso se estaba desarrollando correctamente. Por su parte, De la Rubia manifiesta que las elecciones se habían anunciado y convocado «sólo por vía wasap de difusión», incumpliéndose la regla 38, que especifica que la comunicación a los hermanos ha de ser «por medio de cédula domiciliaria y en casos de urgencia por publicación inserta en la prensa local de mayor circulación», no habiéndose cumplido nada de esto en ningún caso.

Ante todo lo expuesto hasta aquí, Centella, como hermano mayor, alegaba que las elecciones fueron anunciadas en los tablones de anuncios de la casa de hermandad y del templo parroquial donde reside provisionalmente la hermandad, además de en las redes sociales corporativas, y se aferra a la regla 79, que indica, al parecer, que las elecciones serán anunciadas, no que haya que comunicárselas personalmente a cada hermano. Sin embargo, desde el arzobispado no se le da la razón, ya que la citada regla 79 señala el proceso de anuncia «de forma pública y fehaciente a los hermanos con derecho a voto», y ello redunda en lo que se recoge en la 38, o sea, que se haga «por medio de cédula domiciliaria», como ya se ha indicado anteriormente. La autoridad eclesiástica considera todo lo ocurrido como un hecho de gravedad, de ahí que se suspendiese el proceso que culminaría el domingo 16 de abril con las elecciones, y se exigiese a la junta de gobierno a realizar una nueva convocatoria para el mes de junio, y así no haya, además, ningún adelanto temporal en esta cita con las urnas.