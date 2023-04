Las siete maravillas de la Madrugá

Y si Heródoto se dejó deslumbrar por los jardines colgantes de Babilonia, el doctor José María Rubio no tuvo más que desempolvar los versos de su pregón de 1991 para convencernos de la quinta maravilla de la noche, aquella que atesora la margen derecha del Guadalquivir: «Dicen que no tiene nombre / el corazón. Es mentira / porque Triana se llama / el corazón de Sevilla». Un vergel de factura angelical que en el arrabal lleva el nombre de Pureza, la misma que irradia desde su peana de plata la emperatriz de los mares. Ilusoria en su transitar por un Altozano donde no cabía un alfiler, la dolorosa de perfil castizo no pudo estar mejor arropada desde su salida al filo de las tres y media. Nada menos que 2650 nazarenos de capas blancas como la nieve que, siguiendo la estela dejada por su cruz de guía, caminaron junto a Ella y su Hijo con el corazón en un puño —sorprendente el misterio con una mezcla de flores rojas y moradas, y el palio con orquídeas, alhelíes y fibra de palmera—. Noche de Esperanza para el recuerdo... y de alegría para el alma.

En la Rodas de los Gitanos, el Coloso lleva el nombre de Nuestro Padre Jesús de la Salud, y en lugar de recibir a los navíos llegados desde los confines del Mediterráneo, acoge a los necesitados de su Misericordia. Hercúlea fue la fuerza de unos costaleros al llegar a una Campana que, merced a la constancia, hoy se rinde a los pies del Nazareno. Gloriosa fue su presentación en el palquillo a los sones de la Agrupación fundada al calor de la Hermandad; lo mismo que la llegada de la Madre de las Angustias Coronada, epítome del sufrimiento del pueblo gitano al que la amanecida eleva al punto más alto de la escala social. Desde el ex convento del Valle a Javier Lasso de la Vega la cofradía fue un derroche de canela y clavo, lo mismo que por la Cuesta del Rosario o la calle Francos, pobladas de espectadores para rezarle a los Titulares ‘Entre la noche y el día’.

Con el sol de Viernes Santo elevado cual Pirámide de Guiza, la séptima maravilla de la Madrugá fue la propia ciudad de Sevilla, pertinaz ante los desafíos del nuevo siglo y soberbia en su labor de anfitriona —este año la ocupación turística roza el 95%—. Nada como recorrerla en el epílogo de su noche más glosada, desde la Macarena a Triana, pasando por el Santuario del Señor de la Salud, y descubrir que la historia de Occidente no podría entenderse sin su aportación social, cultural, y sobre todo religiosa.