Las Siete Palabras emite un duro comunicado hacia el Consejo

En la Hermandad de las Siete Palabras, su junta de gobierno, encabezada por Eduardo Sánchez Araujo como hermano mayor, ha decidido hacer pública su «preocupación, desconcierto y malestar» ante la forma de proceder de la junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, que preside Francisco Vélez de Luna, con respecto a la decisión unilateral adoptada en el Miércoles Santo para que la archicofradía de la Parroquia de San Vicente «vuelva a recorrer de vuelta la avenida de la Constitución, situación que atenta contra la dignidad y seguridad de la misma, además de la del público y trabajadores presentes en dicha avenida, convirtiéndonos en la única cofradía a la que se le obliga a recorrer una calle sin público», según indica en el comunicado emitido en la mañana de este martes 2 de enero. En las redes sociales, por cierto, insertan dos vídeos en los que se ve pasando a la cofradía por dicho lugar, sin público, mientras se recogen las sillas.



Es más, en este escrito se hace saber que «tras la incomparecencia del propio Consejo de Cofradías y del delegado de la jornada durante los últimos meses», cuando «el pasado 19 de diciembre se aprobaba con un acuerdo muy mayoritario, 7 votos a favor», los de las Siete Palabras planteaban unos cambios que no han sido aceptados, ya que se solicitaba regresar, tras salir de la catedral, «por las calles Alemanes y Hernando Colón en lugar de por una vacía avenida de la Constitución», resaltando que es un «único caso en la Semana Santa». Además, los de San Vicente, incluso, propusieron una modificación en su itinerario de ida «para facilitar el retorno de la Hermandad del Buen Fin a su templo», de modo que se transitaría, tras salir las Siete Palabras de su sede, por las calles Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera+Cruz, Baños, Plaza de la Gavidia y Las Cortes, accediendo a la Plaza del Duque desde la calle Jesús del Gran Poder.



La corporación apunta en su comunicado que «ante la sorpresa de todos los presentes, el presidente del Consejo de Cofradías y el delegado del día, impidieron esta segunda votación». Sin embargo, el jueves 21 de diciembre, el organismo cofradiero decidió apoyar todo lo expresado por las hermandades con la única excepción del recorrido de vuelta de las Siete Palabras, «aun cuando el propio delegado de día había reconocido el día 19 que ese recorrido era poco seguro y digno, y sentando el precedente de que un amplio acuerdo de más 75% (superior a las dos terceras partes que proponía el Consejo) de las hermandades de un día no tiene por qué ser respetado, cayendo en la incongruencia de dejar votar el orden del día pero no los recorridos de las cofradías, cuando ambas propuestas tenían el mismo consenso, y no respetando las propias normas que el pleno de hermanos mayores aprobó para la reordenación de la Semana Santa, normas que parece que sólo se usan a conveniencia del propio Consejo».