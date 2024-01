Las Tres Caídas de San Isidoro aprueba la reforma de sus reglas

La Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro celebró este pasado viernes 12 de enero un importante cabildo general extraordinario en su sede canónica, el templo parroquial del Señor San Isidoro, para acometer la reforma de sus reglas corporativas. Así lo acordó previamente la junta de gobierno, que preside como hermano mayor José Manuel Rubio Sotillo, en cabildo de oficiales el pasado lunes 27 de noviembre, donde se formalizó la convocatoria de esta relevante cita en la que los hermanos refrendaron, en su totalidad, el proyecto presentado por la mesa de gobierno, permaneciéndose ahora a la espera de su aprobación por parte de la autoridad eclesiástica.

Los principales objetivos de esta reforma de reglas eran, primeramente, su adaptación a las normas diocesanas vigentes, así como mejorar la distribución y el orden del articulado, lo que ha provocado cambios en la numeración, incluso en artículos que no se tenían que modificar en lo que a su contenido se refiere. Por otra parte, se ha querido reflejar la fusión sacramental-penitencial, que está decretada por el arzobispado desde el año 2009, al sancionar la última modificación de reglas y, como consecuencia de ello, redistribuir y fijar algunas competencias de oficiales de la junta de gobierno. Finalmente, se ha pretendido recoger aspectos de los cultos y de la cofradía que o no figuraban, o no se desarrollaban lo suficiente, o no eran acordes con el derecho canónico o las directrices pastorales.