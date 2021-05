Los cinco conciertos del Consejo de Bandas para un «Junio Eucarístico»

Un evento puntual que ha contado con la ayuda tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Delegación de Fiestas Mayores del Excmo, y que contará, además, con la presencia en el Altar del misterio del Domingo de Ramos, el Cristo de la Sagrada Cena.

Una idea que no sólo busca reactivar y volver a una normalidad que ya conocíamos, sino recaudar fondos con fines benéficos. Es por eso por lo que se habilitará en el recinto un punto de recogida de alimentos para las familias que peor lo han pasado a consecuencia del COVID-19 y han estipulado 3€ por entrada destinados a la propia hermandad.

Por su parte, los cinco conciertos darán comienzo a las 21.00 de la noche y asistirán diferentes bandas cada día.

El 1 de junio, participarán BB.CC.TT. Pasión de Cristo; A.M. Ntra. Sra. de la Encarnación y la BB.CC.TT. Stmo. Cristo de la Sangre.

En la tarde del día 2 de junio, la calle Sol se llenará de los sones de A.M. María Stma. del Rocío; BB.CC.TT. Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras); y BB.CC.TT. Ntra. Señora de la Victoria (Las Cigarreras).

El día 7, asistirán las reconocidas A.M. Virgen de los Reyes Juvenil; BB.CC.TT. Stmo. Cristo de las tres Caídas de Triana; y A.M. Virgen de los Reyes.

Durante el día 8 serán 3 Agrupaciones Musicales las protagonistas: A.M. María Stma. de las Angustias Coronada; A.M. Ntro. Padre Jesús de la Redención; y A.M. Ntro. Padre Jesús de la Salud

Y para finalizar, el día 9 de junio, A. M. Veterana de Sevilla; BB.CC.TT. Ntra. Sra. del Sol; y BB.CC.TT. Centuria Romana Macarena serán las encargadas de poner el broche final a esta celebración que conmemora, de alguna forma, la devoción sevillana.