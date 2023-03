«Los costaleros deberían acudir a la unidad de tratamiento del dolor para reparar las lesiones producidas»

El Dr. Ventura Vargas es un reputado médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor y cuenta con 20 años de experiencia en el tratamiento del dolor. Es experto en láser intradiscal, técnicas intracanal, radiofrecuencia, Plasma Rico en Plaquetas, en patologías, como síndrome postlaminectomía, dolor lumbar, hernia y protrusión discal.



En la actualidad es el Jefe de la Unidad del Dolor del Hospital Quirón Infanta Luisa. Además de su labor asistencial, ha participado en múltiples congresos de la especialidad a nivel nacional e internacional. Además, es miembro de diversas asociaciones científicas como las sociedades española y andaluza del dolor y de la Red Multidisciplinaria en Investigación y Educación del Dolor (EMNIPRE).

¿Qué es exactamente la Unidad del Dolor? ¿En qué tipo de dolores está especializada?

La unidad del dolor desarrolla su función clínica e investigadora, en tratar a aquellos pacientes que precisan algún problema de salud, que además se acompaña de dolor. No es infrecuente que al dolor, se le llame la enfermedad invisible, pues es un padecimiento que afecta a muchas personas, que aunque no sea perceptible por los demás, sí que produce un importante impacto en la calidad de vida de las personas.

Es una unidad centrada en devolver la calidad de vida que nos arrebata el dolor, conseguir volver a la actividad laboral, social, familiar, deportiva

Los dolores que más frecuente se abordan, son; el dolor lumbar, la ciática, la hernia discal, dolores en cualquier articulación, dolor tras cirugías de columna dolor de cabeza, dolor en la patología deportiva, también se trata dolor en personas con cáncer, ..., así como cualquier enfermedad, en la que la persona conviva con dolor, ya sea la causa o la consecuencia de la misma.

Muchas personas se enfrentan en su vida al dolor, ¿en qué casos es aconsejable acudir a la Unidad del Dolor?

La unidad de tratamiento del dolor, puede abordar cualquier tipo de dolor y en cualquier edad. No obstante, nos centramos, sobre todo, en aquellos casos en que el dolor se hace crónico, es muy frecuente, presentar alguna enfermedad en la que no existen más opciones terapéuticas, farmacológicas o quirúrgicas u otras en las que no se recomiendan cirugía, otras que se acompañan de dolor como único síntoma, etc. En definitiva, cualquier problema de salud que se acompañe de dolor.

También deben acudir cuando presentan que no se controla con los tratamientos habituales o bien, aquellos casos, en los que no hay más soluciones curativas, pero el dolor limita una vida feliz.

Las intervenciones se realizan en quirófano, pero no requieren de cirugía. ¿Cuál es el método utilizado para erradicar el dolor?

Efectivamente las intervenciones se realizan en quirófano, paran garantizar la seguridad del paciente y evitar infecciones, además de proporcionar confort, pues se practican con anestesia local y sedación, además de métodos de realidad virtual para proporcionar un entorno confortable.

Los métodos para tratar el dolor, se pueden enfocar impidiendo la transmisión del dolor, con técnicas que actúan en los nervios que son quienes transmiten el dolor, mediante técnicas de radiofrecuencia. También, ejecutamos técnicas de medicina regenerativa con plasma rico en plaquetas y células madre. Incluso novedosas técnicas de laser, para tratamiento de hernias discales o protrusiones sin necesidad de cirugía