Los Estudiantes abandonará sus actuales dependencias antes de 2025

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, en un encuentro mantenido en la mañana de este martes 5 de diciembre con los medios de comunicación para dar a conocer e informar sobre su propuesta de cara a los nuevos grados en virtud al vigente Decreto de Ordenación de Enseñanzas aprobado recientemente por la Junta de Andalucía, ha hecho saber, igualmente, que la Hermandad de los Estudiantes abandonará sus actuales dependencias en el denominado vestíbulo del Rectorado, ya que en este espacio se acometerán obras para que a partir del 1 de enero de 2025, fecha en la que la corporación penitencial ya no podrá estar allí, darle forma al nuevo recinto museístico universitario, donde también irá la tienda de esta entidad para su merchandising.

Obviamente, los Estudiantes continuará en el propio Rectorado, pues esta señera cofradía del Martes Santo, que en 2024 conmemorará su centenario fundacional, pasaría a ocupar unas nuevas dependencias en la parte del edificio donde se ubicaba la antigua Facultad de Derecho antes del traslado de ésta a Viapool, de modo que la casa de hermandad estaría más cerca de la capilla donde reciben culto el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia. En este sentido no hay novedad en este punto, ya que es un asunto del que se tiene conocimiento desde los años del mandato del anterior hermano mayor, Antonio Piñero. Sin embargo, aunque la actual junta de gobierno que preside Jesús Resa no es, por tanto, ajena a esta cuestión, a día de hoy no tiene una comunicación oficial para verificar dicho traslado, según ha podido saber La Recogía de El Correo de Andalucía.

El próximo año es complejo para los Estudiantes por la efeméride que va a conmemorar, y cuyo punto álgido tendrá lugar durante el próximo mes de noviembre, cuando se celebren los principales cultos extraordinarios rematados con la salida procesional de ambos titulares en sus pasos. Que la hermandad se traslade a otro lugar dentro del Rectorado supone, igualmente, acometer unas obras de acondicionamiento y el desembolso de unos gastos que, ahora mismo, no están presupuestados, pues aunque la relación entre la universidad y la cofradía es excelente, esta última, como decimos, no tiene notificación que le indique que tiene que abandonar el espacio que actualmente ocupa. Los hermanos de los Estudiantes tienen claro que están a disposición de la Universidad de Sevilla, pero todo este tema hay que gestionarlo en tiempo y forma para hacerlo ordenadamente.