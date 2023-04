Los Estudiantes firma el contrato para el nuevo paso del crucificado

Finalmente, en el citado cabildo general del pasado otoño se plantearon unos presupuestos que eran aproximados en lugar de concretos, informándose por parte de la mesa de oficiales que preside Jesús Resa como hermano mayor que el bronce oscilaría en torno a unos 200.000 euros, mientras que la madera podría costar entre 35.000 y 40.000 euros. Sin embargo, llamó poderosamente la atención cómo las cartelas no estaban presupuestadas, pues aunque esté decidido lo que aparecerá en cada una de ellas, no se había concertado nada con ningún artista, por lo que estaban pendientes de ser encargadas al no existir, siquiera, un diseño de las mismas.