Los órdenes históricos del Miércoles Santo

El Miércoles Santo se caracteriza porque es el día en el que se ha producido un mayor cambio de órdenes de paso de las hermandades por la carrera oficial. Es cierto que desde hace treinta años, en 1992, no se han producido más alteraciones, salvo la incorporación en primer lugar del Carmen en 2007, y que, quizás, haya podido ser el modelo más viable durante estas tres últimas décadas, pero con el paso del tiempo, las cofradías han crecido en una ciudad que urbanísticamente sigue siendo la misma, mientras que las horas y los minutos continúan siendo los que son, y ello hace ya necesario tener que volver a replantearse este orden.

En 1980 será la única vez que la Sed cruce el Puente de San Bernardo al no ir ésta justo detrás de la de Nervión, ya que la condición para la entrada de la nueva cofradía en la jornada es que buscase La Calzada para entrar en el Casco Histórico por la Puerta de Carmona. La Lanzada pasa del último puesto al segundo, regresando por el Postigo, Plaza Nueva y Campana, pero al llegar allí aún estaba pasando las Siete Palabras, y luego, la de San Martín buscaba Orfila, pero aún estaba pasando por allí desde Cuna la del Buen Fin, sufriendo dos parones; además, no se mantuvo la concordia de los Panaderos y el Cristo de Burgos, por lo que el orden de paso fue: Sed, Lanzada, San Bernardo, Buen Fin, Baratillo, Panaderos, Cristo de Burgos y Siete Palabras.

En 1989 hay otro cambio, quedando así el orden de paso: Sed, San Bernardo, Buen Fin, Panaderos, Baratillo, Cristo de Burgos, Siete Palabras y Lanzada. Aquel año los retrasos comenzaron desde el principio, ya que hasta entonces San Bernardo bajaba desde el Salvador hacia los palcos para buscar la Plaza Nueva y Tetuán, y tanto esta cofradía como la Sed no dejaban de crecer, por lo que la cruz de guía de Nervión llegaba al final de Sierpes y San Bernardo no había terminado de cruzar.

El año 1990 fue el peor de todos. Consideraron las hermandades que las Siete Palabras fue la responsable de los retrasos del año anterior y fue colocada la última. San Bernardo seguía empecinada en llegar a la Campana por Tetuán, pero al llegar a la calle Granada se metió por General Polavieja y Jovellanos para ganar metros, y ello no sirvió absolutamente para nada. La Lanzada, al ser la penúltima, regresó por Cuna, y la de San Vicente entró en carrera oficial con los cirios apagados y sin música en señal de protesta. El orden, pues, fue el siguiente: Sed, San Bernardo, Buen Fin, Panaderos, Baratillo, Cristo de Burgos, Lanzada y Siete Palabras.

En 1991 se vuelve al orden de 1989 y San Bernardo comenzará a pasar por Cuna, Orfila y Lassode la Vega hacia la Campana, si bien retrasó la salida de los Panaderos por no haber terminado de pasar. El orden fue: Sed, San Bernardo, Buen Fin, Panaderos, Baratillo, Cristo de Burgos, Siete Palabras y Lanzada.

A partir de 1992 se consolida el orden actual, pasando los Panaderos al último lugar y la Lanzada al cuarto. Así, San Bernardo ya no entaponaría a la de Orfila al pasar por allí, y la de San Martín entraría a una hora prudencial. Con sus retoques y mejoras, más los años que las Siete Palabras salió desde la Misericordia entre 1995 y 2001 por obras en San Vicente, el orden continúa siendo a día de hoy: Sed, San Bernardo, Buen Fin, Lanzada, Baratillo, Cristo de Burgos, Siete Palabras y Panaderos. En 2007 se incorpora el Carmen, dejándose el mismo orden todos estos años y siendo la de Omnium Sanctorum la primera.

Como dato curioso, véase que desde 1981, la Sed, San Bernardo y el Buen Fin no han cambiado nunca de posición en carrera oficial, sólo se ha producido la entrada en primer lugar del Carmen. Además, el Buen Fin siempre ha sido la segunda o la tercera, siendo la cuarta desde la llegada del Carmen, y siempre ha ido detrás de San Bernardo. No es un aspecto baladí, ya que se comenta que en 2023 podría ser la segunda del día, ya que el orden que se ha planteado pero que no han aceptado las hermandades sería este: Carmen, Buen Fin, Sed, San Bernardo, Lanzada, Siete Palabras, Panaderos, Baratillo y Cristo de Burgos.