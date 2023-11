Montesión planteará restaurar al Cristo de la Salud

La junta de gobierno de la Hermandad de Montesión, presidida por Alberto Balbotín como hermano mayor, ha convocado a sus hermanos a cabildo general extraordinario el próximo miércoles 22 de noviembre por la noche para dar a conocer el informe del estado de conservación de la imagen del Santísimo Cristo de la Salud y aprobar, si procediese, la propuesta del tratamiento de restauración de esta talla de Luis Ortega Bru, que la realizó en 1954, en sustitución del anterior crucificado, que fue pasto de las llamas en 1936. Cabe recordar que la última intervención sobre esta soberbia efigie estuvo a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla en 2007, de cara a la salida extraordinaria que protagonizó este titular en noviembre de 2009 por los 450 años fundacionales de la corporación de la antigua Plaza de los Carros.



La mesa de oficiales ha requerido diversos informes a distintos profesionales de la restauración y la conservación para valorar el actual estado del Cristo, si bien en el cabildo sólo se expondrá uno, y los hermanos sólo decidirán si se interviene al bendito titular o no, ya que la junta propondrá un único restaurador. Todos los informes coinciden en confirmar la inestabilidad de la imagen a nivel estructural, pudiendo ser observable, a simple vista, a partir de cambios volumétricos en el soporte lígneo, donde destacan las partes de las uniones de los brazos, lo que supone un peligro de cara a la integridad de la pieza, pues podría llegar a suponer posibles desprendimientos y desuniones de los ensambles. Además, esto ocasiona también levantamientos y pérdidas de la capa polícroma debido al movimiento de contracción y dilatación de la madera.



No obstante el oscurecimiento por el paso del tiempo de la policromía no es excesivo, pudiendo en este aspecto reconocer la lectura original de la obra. En las imágenes se puede observar el levantamiento de la policromía, la apertura de ensambles o cambios volumétricos producidos por elementos metálicos y movimientos naturales del soporte. De todo ello se informará al cabildo general, así como de las acciones a ejecutar para su tratamiento, las cuales se enmarcan en dos líneas de actuación, por un lado la consolidación de las fisuras, grietas y fendas que suponen un peligro para su conservación, y por otro la fijación de los levantamientos de la policromía y eliminación de la suciedad superficial.