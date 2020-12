Muñoz y Pabón, cien años después (I): algo más que un capillita

El prematuro fallecimiento de Juan Francisco Muñoz y Pabón le impidió gozar de la apoteosis regionalista de la demorada exposición iberoamericana de 1929. El canónigo de Hinojos había muerto el 30 de diciembre de 1920, a la edad de 53 años, con los pulmones empantanados de nicotina y la pena de haber enterrado en el mes de mayo a un joven amigo, caído en la flor de la vida, que se llamaba José Gómez Ortega y se anunciaba Gallito. Este miércoles hace un siglo exacto de la muerte del impar canónigo de Hinojos. Pero la vida, la obra y hasta el particular universo artístico, literario y sensorial del sacerdote onubense no se pueden entender sin el caldo de cultivo que prestaron los vientos del Regionalismo. No hay que olvidar que ese nuevo envoltorio estético había forjado una nueva forma de presentar a las cofradías. Y uno de los más decididos catalizadores de ese proceso fue el canónigo choquero, activo predicador de los cultos de las hermandades, escritor costumbrista y eslabón de una cadena de voluntades que cambiaron para siempre la piel de la Semana Santa de Sevilla.

El futuro sacerdote aterrizó en la Sevilla finisecular para estudiar y ordenarse y consiguió pasar muy joven las durísimas oposiciones que le convirtieron en canónigo de la Catedral. Pronto establecería una especial conexión con Marcelo Spínola, de breve y fructífero pontificado. Y fue el futuro cardenal el que le animó a escribir en un diario incipiente que había fundado a los cuatro años de tomar posesión de la silla de San Leandro. “A seguir escribiendo. Ni se contente sólo con ser aficionado. Hágase profesional. Teólogos y canonistas, patrólogos y exégetas tenemos muchos. Filósofos y naturalistas tampoco nos faltan. De literatos es de lo que andamos escasillos”, espetó el creador de El Correo de Andalucía a Juan Francisco Muñoz y Pabón, que también debió ser un colaborador de confianza en la famosa concordia suscrita en marzo de 1903 que limó las históricas asperezas que mantenían secularmente las hermandades de la Macarena y el Gran Poder.