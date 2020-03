«No podemos estar pensando en qué haremos en septiembre cuando hay gente muriéndose»

El pasado viernes, el Vaticano emitió un decreto en el que daba algunas recomendaciones en relación a los importantes cultos que en estas próximas fechas celebrará la iglesia. También dejaba la puerta abierta a sacar pasos a la calle los días 14 y 15. Algunos ya vieron la posibilidad de hacer una especie de Semana Santa pequeña durante esos días.

El escrito dice que «las procesiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del obispo diocesano, podrán ser trasladadas a otros días convenientes, por ejemplo, el 14 y 15 de septiembre».

De hecho, el propio arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, mandó un comunicado a todos los sacerdotes y religiosos de la Archidiócesis alentando a «no aceptar propuestas y presiones fuera de lugar en este momento, en el que debemos dedicar todas nuestras energías a lo fundamental, nos desviaran de nuestras verdaderas prioridades».

Eso no significa que, esos dos días de septiembre, vayamos a tener procesiones por las calles, aunque no se descarta un acto grande como acción de gracias.

Los hermanos mayores toman la palabra y explican su parecer.

José Antonio Cabrero – La Macarena: Mi cabeza no está en el decreto. Mi cabeza está en esta semana, que tengo que repartir durante 4 días alimentos en la asistencia social de Cáritas. Mi cabeza está en la retransmisión del septenario por streaming. Mi cabeza está en ceder espacios de la casa hermandad para una donación de sangre. Ahora no me ocupo del decreto. Hay otras prioridades y ya me lo dirá el arzobispo. El decreto, firmado por el Cardenal Sarah, piensa en todo el orbe católico y no sólo en Sevilla, que es distinta a todas. Quizás su instrucción pueda hacer bien en un pueblo y en aldeas pequeñitas de otras partes del mundo. Hay que estar serenos y maduros. Cuando hay gente muriéndose, no podemos estar pensando en qué haremos en septiembre. Yo no puedo pensar en septiembre.

Félix Ríos – Gran Poder: Es la última de las preocupaciones que tengo en la cabeza. Tampoco estoy pensando en la salida extraordinaria del Señor porque no sabemos qué va a pasar. Estamos dedicándonos a ayudar. La bolsa asistencia sigue abierta, tanto telefónicamente como presencial una vez por semana. También estamos reforzando nuestra ayuda en tres barrios de la ciudad.

Rafael Aranda – Jesús Despojado: Palacio ha manifestado que tendrá que analizarlo y estudiarlo, hay que estar a las directrices que marquen ellos. A mí, personalmente, hablar de trasladar la Semana Santa a otra fecha... es que no es el momento ni la situación está para plantear eso ahora mismo. Yo creo que algo se hará, como sacar una imagen de gran devoción para aglutinar a toda la ciudad. Hay que tener en cuenta que es una medida que el vaticano marca teniendo en cuenta que en algunos sitios se celebra una sola procesión. Aunque repito no creo que sea el momento de que se estuviera hablando de esto. Si se organiza una magna, económicamente nos vendrá bien, pero soy más partidario de sacar una imagen que sea representativa de la ciudad. La historia está jalonada de salidas extraordinarias. Que cada hermandad saque a sus titulares no lo veo.

Antonio Luca de Tena – El Sol: Yo opino que la Semana Santa son los 365 días del año y que las hermandades estamos vivas todos esos días, aunque uno de los cultos más importantes sea la estación de penitencia. Yo creo que podemos esperar uno más. Si Palacio decide hacer una magna, nosotros estamos dispuestos a participar. Aunque reitero que mi opinión es la de que podemos esperar un año más sin problema. Nosotros queremos fomentar que se haga vida de hermandad, misericordia y se esté no solo para salir de nazareno.

Javier de Martos – La Milagrosa: No lo vi desde el primer momento que llegó la noticia y sigo sin verlo. Tenemos que pensar que es un año de una desgracia muy grande, como si fuese de lluvia. Hacernos a la idea de que hay que esperar a 2021. Otra cosa es que la autoridad eclesiástica, dependiendo de la fecha en la que se vuelva a la normalidad, opte por una especie de procesión de acción de gracia. No hablo de una magna. Tampoco es algo vital. Los cofrades no nos vamos a morir por no ver un paso este año. Ya vendrá el tiempo de las Glorias. Tirando por el sentimiento religioso, no haría falta una procesión grande. Las imágenes evangelizan tanto dentro como fuera de la parroquia.

Otros hermanos mayores también explicaron su parecer en el programa El Llamador de Canal Sur Radio.

Jesús Resa – Los Estudiantes: Yo no creo que el sentido de estas indicaciones sea la de una nueva Semana Santa en el mes de septiembre. Va más en el sentido de una acción de gracia que podamos hacer en cada ciudad en relación al fin de esta pandemia. Que sea un par de imágenes significativas de cada diócesis las que saliesen. En Sevilla, sería inviable hacer una semana santa en septiembre.

Ignacio Valduérteles – La Soledad de San Lorenzo: El decreto lo que aporta son sugerencias para que, a juicio del obispo diocesano, se puedan trasladar algunas manifestaciones a esos días de septiembre. No quiere decir que se vaya a replicar la Semana Santa en septiembre. Yo opino que lo que sí podría ser conveniente, en septiembre o en cuando sea, hacer alguna manifestación pública de piedad popular que sirva como acción de gracias para celebrar el fin de esta situación.

Álvaro Enríquez – La Cena: Considero que ya tendremos tiempo de dar gracias en la forma y manera que se suele hacer en nuestra tierra. Ahora interesa luchar contra el virus. No es tiempo para pensar en el después y hay que centrarse en el ahora. Ya vendrán días para la calle y los pasos.

Sergio Sopeña – Esperanza de Triana: Tendremos que esperar la decisión del arzobispo que seguro que será la más acertada. Nosotros viviremos la Semana Santa y el triduo pascual de la misma forma y en las mismas fechas que todos los años.

Antonio Távora – Santa Marta: A modo personal, yo no veo la Semana Santa ni nuestra hermandad saliendo un 14 o 15 de septiembre.

José García – Las Cigarreras: El decreto no está pensado para trasladar al completo una Semana Santa como la de Sevilla a esas fechas. Creo que sería difícil, por no decir imposible. Mi opinión es que perderían el sentido nuestras estaciones de penitencia si se cambiaran las fechas. En todo caso, cuando la situación actual mejore, sería el momento de estudiar qué actos de piedad popular serían los acertados.