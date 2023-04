«No sé ni cómo he podido aguantarme el llanto»

Contaba anoche Argentina María López Tristancho, Argentina, como su abuela, por cierto, que estaba más nerviosa que nunca. Acostumbrada a llenar teatros de todo el mundo cantando flamenco, tras haber estrenado 2023 cantando en Santo Domingo con la reina del merengue, Milly Quezada, y tener mil proyectos para seguir adelante con su carrera, este Viernes Santo la onubense ha firmado un punto y seguido con su garganta.

Y estaba más nerviosa que nunca porque había acudido a ver salir a Sentencia y Macarena junto al arco de San Gil, viéndola pasar bajo el balcón al que ella sabía que horas después se subiría ella misma para cantar saetas al Cristo y la Virgen.

Como una cofrade más, paseaba junto a su marido y representante, Luis Miguel Baeza, viendo salir a las imagos. Hoy, a mediodía, su arte ha salido a relucir por los cuatro costados.

“Llena de nervios, de responsabilidad”

Como profesional que es, desde fuera su actuación ha sido perfecta. Pero la cantante, la mujer, la persona, lo ha pasado mal, “con más nervios de los que he tenido en mi vida, aguantándome como podía para no llorar, porque veía las caras de mucha gente llorando, y prefería no mirar al suelo para no verlas”.

Sentencia se ha llevado una buena parte de los nervios de la cantaora. Afirma que con la Virgen ha estado más relajada, pero centrarse en cantar ante algo tan grande, sin duda, le ha costado: “Es algo tremendo, nunca estuve en la recogida, es algo impresionante, y encima cantándole a los pasos”.

Para colmo, hay cosas que hay que saber de los cantantes, que cada uno tiene su costumbre particular a la hora de prepararse para darlo todo. En su caso, canta siempre con el estómago vacío, para tener un mejor control del aire que sale de cuerpo hacia sus cuerdas vocales. Todo un rito con el que hoy una onubense ha conquistado Sevilla.

Por cierto, que una cantaora de Huelva ha cantado a la Macarena, y una jerezana, Laura Gallego, ha hecho lo propio con la Esperanza de Triana. La Semana Santa no puede ser más universal.

Aquella niña que cantaba flamenco

Argentina formaba parte del grupo 'Niños de Huelva', que dirigía la siempre recordada María Amparo Correa. Desde entonces hasta esta fecha, la evolución de la cantaora ha ido en progreso continuo, y es casi imposible hacer un recordatorio de todos los premios obtenidos y los grandes escenarios que ha pisado.

No hay que olvidar que ha sido dos veces nominada para los premios Grammy, aparte de haber actuado en los lugares más emblemáticos del mundo. En esa lista de lugares hoy se ha incluido la entrada de La Macarena. Ahí quedó.