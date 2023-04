Bajando la calle de Jesús no hay mirada que se no se pose en ese rostro macerado de amor y devoción que en su día saliera de los talleres de Luis Hernández y que posteriormente restaurara Andrés Álvarez Cobo, el mismo que tallara el cirineo que le acompaña con la cruz. El rachear de sus costaleros impregna el ambiente mientras el paso se abre paso entre la mucha gente que a esas horas abarrota las inmediaciones de la parroquia.

Acto de fe

Aunque el trayecto es corto la dicha es mucha y tal vez por ello el tiempo juega a su favor. Y es que no es una simple bajada lo que el Nazareno regala a su pueblo. No es un simple traslado de una imagen de un templo a otro. Es un acto de fe tan grande que no tiene nombre y que de tenerlo no se podría expresar con palabras.

Ntro. Padre Jesús, con túnica morada habla de historia a su paso. La misma que entonó un pueblo al unísono cuando la barbarie se apoderó de nuestro país y quiso borrar a base de fuego la memoria de todo un pueblo. “No lo queméis, que es republicano”, cuenta la leyenda que se oía entre la gente para evitar el mal inminente. Tanta fue la defensa que se hizo del Señor de Alanís, que se consiguió el propósito, y aquella deuda moral se salda cada año con ese regalo de amor que es ver al Nazareno descender desde su Ermita.

Tanta belleza no puede conservarse en tan poco espacio de tiempo y, aunque ya por la mañana se disfrute de su estación de penitencia, la cuadrilla de valientes costaleros quiere hacer más extenso el momento acompañando su devenir por la Plaza del Ayuntamiento ante un pueblo que, una vez más contiene la respiración.