Nueva corona de camarín para la Caridad del Baratillo

Aunque en la Hermandad del Baratillo no dejen ahora de soñar con la coronación canónica de Nuestra Señora de la Piedad, la corporación del Miércoles Santo no se olvida nunca de María Santísima de la Caridad en su Soledad, también canónicamente coronada, si bien ello no es óbice para no continuar enriqueciendo el ajuar de esta preciosa dolorosa con una nueva presea que ha sido bendecida este pasado miércoles 5 de julio en su capilla de la calle Adriano, tras la misa semanal de hermandad. Esta corona, donada por un grupo de hermanos, ha sido labrada por el orfebre Joaquín Ossorio y está bañada en plata, basándose en la heráldica corporativa y en la advocación de la Caridad.