Oración y Rosario en el Pregón de Montesión de José Antonio Andrade

María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos, bellísimamente revestida de reina por su magnífico vestidor, Joaquín Gómez, se hallaba ya en la tarde de la víspera de su onomástica, el viernes 6 de octubre, en besamano, pero en esa noche, en su capilla de la antigua Plaza de los Carros, hubo un corazón que depositó su beso sobre la Madre con la ofrenda de sus palabras más hondas y sentidas, pronunciadas en el pregón que a Ella dedica, desde hace ya casi medio siglo, su Hermandad de Montesión, y cuyo atril ocupó en esta ocasión un cofrade conocido y querido como es José Antonio Andrade Rodelgo, actual teniente de hermano mayor de esta corporación. Su disertación fue breve, tan sólo le bastaron unos veintidós minutos para deshacerse en elogios a la Novia de la calle Feria... o quizás su alma no le permitía estar más tiempo porque su cuerpo no fuese capaz de resistir tanta emoción, máxime cuando a esa hora ya se intuía la llegada del nieto del pregonero a este mundo.

Andrade Rodelgo reconoció que «Hoy no estoy aquí por mis dotes literarias, que no las tengo, ni por habilidades comunicativas, de las que tampoco soy poseedor, ni por el cariño de mis compañeros de junta que me propusieron estar hoy aquí. Estoy, porque Él así lo ha querido. En el día a día de mi familia siempre hemos tenido presente aquello que una persona que ha sido como un segundo padre para mi, y con un gran trasfondo espiritual siempre refería sobre la Sagrada Escritura... Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Por tanto al Él, al Señor de la Oración, le debo mi presencia, y no a mis méritos». Las ovaciones fueron sucediéndose una tras otra dada la fluidez del discurso, donde el propio pregonero se preguntó «Qué es ser de Montesión. Respuesta en principio fácil, la que le damos a nuestros hijos cuando son pequeños. Porque es la hermandad de tu abuelo, de tus tíos o primos, o bien la que nos pueden dar nuestros hermanos que han llegado en la edad adulta, de que se enamoraron de la hermandad, de la Virgen o de su palio, un Jueves Santo, depende hasta de nuestro estado de ánimo, nuestra edad o circunstancias personales».