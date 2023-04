Patrimonio impide a la Pastora de Santa Marina ubicar un azulejo frente a la catedral

La Divina Pastora de la calle Amparo no podrá quedar representada, mediante un retablo cerámico, en pleno principal entorno monumental de la ciudad de Sevilla, puesto que la Comisión Provincial de Patrimonio, organismo que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha emitido un informe desfavorable en cuanto al proyecto de la corporación letífica que preside Andrés Martín como hermano mayor para colocar la referida cerámica en la fachada del convento de la Encarnación, pues la entidad pública entiende que «no se encuentra lo suficientemente justificada por motivos históricos ni sociológicos», argumentando a la vez que no existe tampoco «vinculación directa entre la Divina Pastora y el monasterio, pudiendo inducir a error y constituir un falso histórico». Según informa Europa Press, así queda reflejado en el acta de la Comisión Provincial de Patrimonio con fecha del pasado viernes 24 de marzo.

Entre los motivos que se esgrime, así mismo, para no aceptar la colocación del azulejo de esta Divina Pastora, la propia comisión precisa que el lugar solicitado, la fachada del monasterio que da hacia la Plaza del Triunfo, no es el lugar apropiado, ya que se trata de un espacio situado frente a un Bien de Interés Cultural como es la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral, así como por la cercanía a otros edificios, tales como el Alcázar y el Archivo de Indias, que se hallan incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial. Sin embargo, conviene aclarar que a pesar de que el propio monasterio «no está inscrito de forma individual en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía», sí que forma parte del B.I.C. Conjunto Histórico de Sevilla, incluido en el sector 7 Catedral. Y es más, en el ya citado acta se hace constar que no se ha presentado autorización para la colocación del retablo cerámico con las propias Madres Agustinas Concepcionistas, orden que rige este céntrico cenobio hispalense.