«...pero Ella siempre se queda»

Mucho y bueno se ha escrito sobre la Esperanza Macarena. Desde los versos marcadamente costumbristas de un joven Fernando Villalón («Cuando yo toree en Madrid, / te compraré una corona / y un manto de carmesí / que no puedan seis personas / meterlo en tu camarín»), a los textos que le dedicaron Lorca, Manuel Machado, los hermanos Álvarez Quintero, Antonio Rodríguez Buzón y el ineludible Joaquín Caro Romero, de cuyo Pregón del año 2000 tomamos prestado el título.

Al margen de su calidad literaria, todos han sabido imprimir en sus líneas una admiración y una devoción sin igual, de ahí que resulte dificilísimo situarse frente al folio en blanco y aportar algo original a lo ya publicado. No obstante, al ser la Macarena una fuente inagotable de inspiración, no son pocos los escritores que cada año abundan en su gallarda majestad, su belleza inabarcable, la calidez de su mirada o el amor que desprende por sus hijos; todas ellas, virtudes que no nos cansamos de leer y que muy probablemente se repetirán siempre.

Y la Macarena se vistió de luto parte de esa premisa —la de loar a una imagen de la que se han hecho eco las mejores plumas del siglo XX y parte del XXI—, pero consigue ir mucho más allá. A la querencia particular de su autor por la Virgen —Guillermo Sánchez es vecino de los ‘callejones’ y la voz de las retransmisiones de la salida y entrada de la cofradía en Canal Sur Televisión—, sus innumerables vivencias junto a Ella y el entusiasmo que desprende siempre que la nombra, hay que sumar su capacidad para comunicar, su rigor haciendo periodismo y un estilo que lo convierte en una de las voces más personales de los medios; de ahí que cada trabajo suyo sea digno de tenerse en cuenta. Y este en concreto, recién llegado a las librerías, va camino de convertirse en un clásico (en menos de una semana ha agotado su primera edición). No en vano, Y la Macarena se vistió de luto, sin ser un invento revolucionario ni una tesis que nos mueva a mirar con otros a la imagen mariana (e incluso a la propia hermandad), posee la capacidad de fascinarnos en cada párrafo y cada capítulo, como esas comedias de Lope de Vega y Shakespeare que, aun siendo refundiciones de temas ya utilizados en el medievo, eran aplaudidas como algo nuevo.