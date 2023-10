¿Podrían haber sonado cornetas y tambores en el Pregón de la Semana Santa?

¿Se imaginan una música en el acto del Pregón de la Semana Santa que no sea interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla? Lo más parecido que sí hemos podido vivir fue aquel momento en el que un guitarrista apareció ante la primera fila del patio de butacas y, sentado en una silla, tocó las seis cuerdas de su instrumento mientras el Domingo de Pasión de 2017 recitaba Alberto García Reyes todo un rosario de soleares que puso al público en pie. Pero nos referimos a algo más grande, a que estuviese presente otra formación musical distinta a la que magistralmente dirige Francisco Javier Gutiérrez Juan. ¿Ha sucedido alguna vez? No. Pero hace muchos años estuvo a puntito de ocurrir.

Hay que darle hacia atrás a las manecillas del reloj y recuperar muchas hojas caídas del calendario, y hasta almanaques que a saber por dónde andarán ya... Retrocedemos a la Cuaresma de 1996. En aquella ocasión, el pregonero elegido por la junta superior del Consejo General de Hermandades que presidía Antonio Ríos Ramos era el escritor, profesor universitario y periodista de Diario de Sevilla Carlos Colón Perales. Consiliario por aquel entonces en la junta de gobierno de la Hermandad del Calvario, Colón se hallaba cosechando los frutos del éxito del guión de la película “Semana Santa” de Manuel Gutiérrez Aragón, estrenada un cuatrienio antes, una cinta en la que la música tiene uns fuerza arrebatadora con la Orquesta Sinfónica de Londres interpretando marchas como “Jesús de las Penas”, “La Estrella Sublime”, “Soleá dame la mano” o “Amarguras”, entre otras.

Carlos Colón siempre ha sido un rotundo amante de la música, y no sólo de la de cine, que también. Y escribiendo su imperecedero pregón, cuando se imaginaba en la mañana del Domingo de Pasión 24 de marzo de 1996 sobre el escenario del Teatro de la Maestranza, antes de posicionarse en el atril, cerraba los ojos, y el pregonero escuchaba en su mente... ¡Cornetas y tambores! Sí, así es, Colón Perales se planteó elegir, por vez primera en la historia de este acto nacido en 1942, una marcha de este estilo, pero no quería una cualquiera, porque tenía que ser del repertorio de la Banda de la Centuria Romana Macarena y qué menos que interpretada por ésta, con los inconfundibles redobles, ya celestiales, de Pepe Hidalgo. Pues se iniciaron las gestiones. El pregonero quería cornetas y tambores, ¿por qué no? Y que luego, la Municipal, como siempre, diese vida a los compases de la partitura de “Amarguras” y cerrase el evento con los himnos, como siempre.

Entrado el nuevo año, se produjeron las primeras conversaciones. La Centuria estaba dispuesta a ello, y la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena, con el recordado Joaquín Sáinz de la Maza de hermano mayor, también. Y con esa predisposición previa, Colón expuso su anhelo a la junta superior del Consejo, que una vez tratado el tema tampoco puso objeción. Todo iba marchando sobre ruedas, hasta que tras tantas luces verdes llegó la roja. El consistorio hispalense fue el que dio al traste con esta intención. Era alcaldesa Soledad Becerril y delegado de Fiestas Mayores Jaime Bretón Besnier, y desde la corporación municipal, que aunque no organiza sí interviene en el acto, argumentó que sólo podía intervenir su banda al cederla todos los años. Finalmente, Carlos Colón eligió la marcha “Corpus Christi”, por la gran presencia y protagonismo que, musicalmente, tienen en esta composición las cornetas.