Por su parte, el logo ha sido creado por Álvaro Iruzubieta Álvarez, actual prioste segundo en la junta de gobierno de esta corporación de la Parroquia de San Pedro, y en él aparece la Virgen sobre su Pilar, en el que se visualiza el anagrama fernandino del NO - MADEJA - DO, y los años que comprenden este aniversario, es decir, 1248 y 2023, y alrededor del Pilar donde se alza la titular se muestra una cinta como elemento muy relacionado a esta advocación mariana por las «cintas de la medida», creando así el número de la efeméride que se conmemora. Así mismo, el logo posee dos modelos, que se empleará según el documento donde aparezca: el que incluye la imagen de la Virgen estará presente en aquellos documentos donde no haya representación alguna de la propia titular, mientras que el que acoge una Estrella, símbolo típico de esta advocación, se usará en los documentos que sí lleven una representación de la Santísima Virgen.