¿Quién será el nuevo director de El Carmen de Salteras?

No va a suponer una tarea fácil cerrar un ciclo como el de Guillermo, marcado por el éxito y la excelencia musical, y abrir el siguiente que, además, debe coincidir con el centenario de la banda.

Guillermo Martínez anunció que da por finalizada su etapa como director del Carmen de Salteras y abandonará la dirección musical una vez pasada la Semana Santa de 2024. Nombrado en el cargo a finales del año 2015, basa su decisión en su momento . Saxofonista desde los once años, obtuvo el Título Superior de este instrumento por el C.S.M. de Sevilla “Manuel Castillo” y también dirigió otras formaciones musicales como la Banda Nuestra Señora de Santa Ana y la Banda de Música Nuestra Señora del Sol. Además, es músico de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla por oposición desde 1997 y subdirector de la misma desde mayo de 2018.

¿En qué va a consistir la apertura del proceso de selección de candidatos para dirigir al Carmen de Salteras? ¿En qué fechas deben presentar sus propuestas los candidatos?

En primer lugar, hemos de contextualizar el marco en el que se ha elaborado y se va a desarrollar el proceso de selección. Y es que nuestro director anunció el fin de su ciclo con 8 meses de antelación. Además de su compromiso para estar al máximo nivel hasta el último día, hemos contado con su colaboración y asesoramiento a la hora de sentar las bases del proceso, lo cual ha contribuido a que pudiéramos trabajar de una manera tranquila y concienzuda.

El proceso está estructurado en tres fases:

· Valoración Previa , donde revisaremos el currículum, referencias y la carta de motivación de todos los candidatos.

· Valoración de Proyectos , en la que se pedirá un Proyecto Artístico a una primera selección de candidatos que constaría de dos bloques: Uno que atendiera a nuestro perfil cofrade y los compromisos sinfónicos que atendemos a lo largo del año; otro donde los aspirantes hagan una propuesta libre y particular para nuestra Sociedad Filarmónica donde nos muestren a dónde quisieran dirigir a nuestra banda en los próximos 3 años.

· Fase Final , cuando realizaríamos una ronda de entrevistas con los candidatos seleccionados, en la que analizaríamos sus propuestas artísticas y los pormenores o cuestiones particulares que las partes consideráramos oportunas. En función del desarrollo de las entrevistas, y si la comisión lo considerara necesario, se establecería una fase práctica donde se programarían ensayos donde los candidatos finales trabajaran con la banda para ver feed-back de ambas partes. Con todo ello tendríamos argumentos suficientes para designar al futuro Director Artístico de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen.

Las candidaturas deberán enviarse en formato digital a la dirección de correo de la secretaría de la Sociedad antes del 10 de diciembre del 2.023; la elección del nuevo director esperamos tenerla antes de Semana Santa y la haríamos pública después

¿Qué espera el Carmen de Salteras del nuevo director y la Junta que tú presides?

De entrada, el primer reto al que nos enfrentamos nosotros como nueva junta es mantener los pilares de la institución. Que el Carmen es algo más que una banda es algo que uno solo alcanza a entender cuando tiene que ponerse al frente y recae en sus hombros todo el peso de su historia. Pero si el Carmen está donde está no ha sido nunca por ser autocomplaciente sino, más bien, por esa autoexigencia y un espíritu de superación que han servido de motor para nuestra entidad. Esa presión, bien gestionada, nos hará dar lo mejor de nosotros mismos como junta para tratar de llevar a nuestra entidad a cotas aún superiores.

En cuanto al nuevo director, el nivel de exigencia será el mismo o aún mayor. Sin duda, el primer reto al que se enfrentará será a pilotar una transición que amolde la banda a su mano, carácter y forma de entender la música. Una formación musical no es más que un instrumento en manos de su director, pero tiene la particularidad de ser animado (con alma) y en conquistar su alma radica un alto porcentaje del resultado de la relación banda-director.

Sin duda, lo que espera tanto el Carmen como su junta del nuevo director artístico es que hagan crecer a la banda desde el punto en donde nos encontramos. Ahí es nada...

¿Cómo se imagina la última Semana Santa con Guillermo y la primera si él?

Desde que conocí la noticia (más bien desde que superé el impacto inicial) tomé la decisión de disfrutar de cada momento que compartiéramos con Guillermo de aquí al fin de su etapa. Me emociono solo de pensar en el hecho de que cada concierto o actuación serán el último; cada vez que asome un varal por la puerta de una iglesia será el principio del fin; cada vez que suene el himno en la recogida de nuestras hermandades será su última procesión. Me puedo imaginar saboreando cada uno de esos momentos a su lado.

Si me lo permites, la primera Semana Santa sin Guillermo está muy lejos y a tanto, ni me alcanza la imaginación ni quiero...

Las señas de identidad del Carmen de Salteras en cuanto a profundidad de repertorio y a selección del mismo es una de las puestas de valor seguro que la formación que representas no quiere variar, pero sí afrontar un periodo de cierta renovación, tarea que hay que saber implementar en los músicos, en las Hermandades a las que acompañáis y sobre todo en el público.

¿Es la pedagogía la fórmula para activar la excelencia y alejarse de lo que es moda simplemente por el hecho de ser “lo que se pide ahora”?

¡Sin duda! Ese será uno de los caballos de batalla de esta nueva junta. Yo tengo la sensación de que, quizás por nuestro carácter humilde, hemos renunciado a ser referentes en el ámbito cofrade y a liderar las corrientes de opinión, limitándonos tan solo a defender, en la intimidad del seno de nuestras hermandades, nuestra propuesta artística de los bandazos y vaivenes de las modas que azotan a la música procesional.

Me parece curioso el poco peso que ha tenido a veces nuestro director, siendo como es, además, Subdirector de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Es posible que, tratando de rehuir de la polémica, nos hayamos encerrado en nosotros mismos y hayamos dejado un hueco que han ido llenando voces no autorizadas, sentando cátedra y dirigiendo la opinión hacia unos derroteros que no han contribuido a engrandecer nuestra música procesional, sino más bien a lo contrario.

La Amargura, dentro de las peculiaridades que tiene esta Hermandad, se abre a la posibilidad de ampliar su encorsetado repertorio.

Que la cofradía de San Juan de la Palma se reúna con la banda pidiendo opinión, consejo y asesoramiento ¿cómo lo valora El Carmen?

Justo hablando de hacer pedagogía... Este proceso que ha llevado a cabo la hermandad de la Amargura debiera considerarse de manual. Primero por la responsabilidad con que han elaborado el repertorio, sin que prevalezcan gustos personales ni pretender experimentar por el mero hecho de ser diferentes; segundo porque han “bebido de una fuente” del todo fiable y de la que emana sabiduría a raudales como es la figura de Francisco Javier Gutiérrez; y tercero porque han dado su lugar a la banda, y en concreto a su director, quien ha sido partícipe también del proceso de elección del repertorio.

Además, la fórmula que han elegido para el desarrollo de la procesión es la que creo ideal, fijando una serie de marchas en sitios clave y dejando en el aire y a criterio del director y el responsable de la cofradía, dónde y cuándo se interpretarán el resto de marchas que componen la terna. Que adelantemos que a la salida sonará Amarguras no romperá ningún secreto ni provocará sorpresa alguna, pero que hasta el mismo día no sepamos dónde interpretaremos el resto de composiciones me parece que dota a la cofradía de un sabor fresco y nada manido o encorsetado.

No hablamos en este caso de la Amargura tanto de marchas como de compositores que incorporar a la carpeta.

¿Cuánto de positivo es que se puedan escuchar otras ideas compositoras y en qué medida puede afectar a algunas de las que quizás son más inestables de mantener? ¿Hablamos más de refrescar el repertorio o de ampliarlo en su máxima expresión?

Otro de los criterios (muy acertados) que ha establecido la hermandad es fijar un número determinado de marchas que son irrenunciable para la hermandad; 8 composiciones que marcan el carácter de la cofradía. A partir de ahí, la intención es que cada año vayan entrando y saliendo marchas de modo que, como bien dices, se refresque el repertorio.

La hermandad tiene estudiada como pocas su estación de penitencia, y la comisión creada a efectos de confeccionar el listado de marchas entiende que, repitiendo Amarguras el número de veces que se considere oportuno (en un intervalo mayor que en años pasados) no daría lugar a interpretar más allá de 25-30 marchas más, que, tratando de no repetir ninguna, conformarán el repertorio de María Santísima de la Amargura para el próximo Domingo de Ramos.

Habida cuenta que muchos de los contratos entre cofradías y bandas se hacen por mandatos, le formulo dos nuevas cuestiones.

¿Se crea una cierta relajación durante el mismo? ¿Deben fomentarse más las relaciones entre ambas entidades y no quedarse sólo en la firma y “el papelito” anual con el repertorio que ellos elijan?

Es probable que, en base a la confianza de tantos años entre bandas y hermandades, se relajen las relaciones. Entiendo (ahora que además lo vivo en primera persona) que el día a día de unas u otras entidades son ya de por sí bastante frenéticos y que el papel que juega una banda en la hermandad se suele limitar a su participación en la estación de penitencia. Pero yo soy de la opinión de que la relación banda-hermandad no puede circunscribirse a ser un proveedor más. Nosotros, además de recibir unos emolumentos que contribuyen a cubrir los gastos de la actividad de la Sociedad Filarmónica, somos cofrades, nos gusta lo que hacemos, sabemos de esto, y nos gusta sentirnos partícipes.

Estoy convencido de que una relación que se cuida es más fuerte y duradera. Además, el carácter de una hermandad o una banda viene dado, en cierto modo, por la personalidad de quienes están al frente en cada momento. Por ello otro de los pilares de nuestra legislatura será el reforzar relaciones con todas nuestras hermandades.

¿Es esta fórmula que propone la Amargura la ideal para trabajar con el resto de cofradías?

Sin lugar alguno a dudas. Entendiendo que cada cofradía tiene su personalidad, creo muy acertado que la búsqueda de la excelencia y el papel activo de la banda estén en el centro. Por ejemplo, yo sabría decirte de memoria algunos tramos del recorrido de la Macarena; porque las marchas se repiten cada año; porque se han ido estableciendo y no hay por qué modificarlo; porque funcionan y lo que funciona no se toca. Recordemos eso que decía antes de no hacer experimento por el simple hecho de diferenciarse del resto. Pero hay otros tramos donde sí que habría posibilidad de redondear el repertorio. De igual modo en el resto de hermandades.

Casi 400 estrenos musicales han dado el año cofradiero 2023 ¿dónde está la medida y dónde se puede establecer un filtro general?

¿400 marchas nuevas? No tenía ni idea. Me imagino que estaremos hablando de los 3 estilos. Pues verás, en estos momentos en los que cada vez se habla más de limitar el número de nazarenos en las cofradías, no quisiera yo meterme en un charco que tiene tanta agua...

De entrada, te diría que 400 marchas nuevas son 400 bendiciones; quiere decir que la música procesional está más viva que nunca. Pero la realidad se impone siempre, y para el público en general es inasumible tal cantidad de estrenos anuales. ¿Dónde establecería el filtro? Pues quizás debiera pesar más la opinión de las voces autorizadas, y vuelvo aquí a personalizar en la figura del director artístico de una banda.

Creo que el uso que se hace del patrimonio musical en el seno de una hermandad no está al mismo nivel que el del resto de patrimonio artístico. Una marcha (a veces cogida con pinzas) llega a interpretarse detrás de un paso porque algún hermano la hizo con mucho cariño y devoción. Para el ajuar de las vírgenes se pretende lo mejor y más valioso; para las tallas de un misterio se busca al mejor imaginero; para el bordado de un manto se acude al taller de más renombre.

Si cuidáramos un apartado artístico al mismo nivel que los otros te aseguro que no habría 400 marchas nuevas cada año...