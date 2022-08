Regina Mundi, la casa sevillana donde vive la Providencia de Dios

Para quienes no conozcan esta entidad, debe indicarse que en las casas del Sagrado Corazón de Jesús se vive una vida de familia, pues los acogidos se encuentran en un ambiente de libertad y cariño. Tienen un perfil muy concreto, pues por su condición social no tienen apoyo ni familia, o de tenerla, ésta no puede atender debidamente en su casa a esta persona incapacitada. También se acoge a gente que no tiene cabida en otro tipo de residencias debido a su edad, a su tipo de enfermedad o por falta de recursos económicos. Unos estudian o aprenden algún oficio y los que son niños, incluso, acuden al colegio, y los que pueden ayudan en casa. Entre sí también se ayudan. Así mismo, el que tiene posibilidades de recuperación se le realiza fisioterapia y rehabilitación y recibe los tratamientos necesarios. Los cumpleaños, santos y otras fiestas especiales también se celebran y se acuden a las ferias locales de cada sitio.