Resurrección y larga vida después de cincuenta años

No era el inicio del tiempo pascual... pero casi podría haberlo sido después de haber contemplado en el último mes hasta a cuatro dolorosas bajo palios por las calles de la vieja urbe. No era primavera, pero la temperatura podría ser perfectamente como la de esa fecha. No había blancas túnicas nazarenas, pero esa blancura se percibía en la mirada cristalina de aquellos que sentieron la honda sacudida de una intensa emoción que en pleno otoño hizo que se percibiera la vigorosa llamarada incandescente de Aquel que resucitó por todos nosotros.