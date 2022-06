San Jerónimo solicita al arzobispado ser hermandad

La actual Agrupación Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, Nuestro Padre Jesús del Amor en su Divina Misericordia, María Santísima de la Salud y Santa Ángela de la Cruz, del sevillano barrio de San Jerónimo, aspira a ser definitivamente hermandad con doble carácter: penitencial y de gloria. Por ello, esta corporación ha hecho entrega en Palacio Arzobispal, y más concretamente al delegado diocesano de hermandades y cofradías, el sacerdote Marcelino Manzano, de la carta en la que se solicita esta anhelada aspiración, con el refrendo del párroco y presidente de la agrupación, José Antonio Salas Guerra. De verse cumplido este deseo, se convertiría en la septuagésimo primera corporación de penitencia de la capital, y la centésimo vigésimo sexta que se integraría en el Consejo General de Hermandades y Cofradías.

Para quienes no conozcan demasiado la jerarquía de una agrupación parroquial, ha de señalarse que en éstas no existen, con dichas denominaciones, ni el director espiritual ni el hermano mayor, ya que el primero es el presidente, y siempre ha de ser el párroco del templo, y el segundo es el vicepresidente, que es un seglar, tratándose en este caso de Javier Dorado Vázquez, principal responsable de los pasos que se han ido dado en estos siete años que han trancurrido desde el reconocimiento como agrupación allá por 2015, y siempre con el sueño de vestir algún día la túnica nazarena en la tarde del Sábado de Pasión, jornada en la que no descartarían hacer estación de penitencia a la catedral, a pesar de la distancia, si dicho día se convirtiese en uno nuevo con cofradías en carrera oficial, idea que ya se lanzó en su momento y que no ha prosperado hasta la fecha.

El germen de toda esta hazaña cofradiera nació a finales de los años setenta, cuando procesionaba por el barrio una pequeña imagen de la Virgen del Rosario, hasta que en 1979, varios feligreses, con el respaldo del inolvidable párroco Baldomero Delgado Pérez, empezaron a darle forma a esta futurible hermandad, cuya aspiración entonces era serlo sólo de gloria, y hacer también titular a San José. Con los años surge la inquietud penitencial y se comienza a pensar en unas imágenes pasionistas, hasta que en 2015 es reconocida como agrupación parroquial, saliendo ya ese mismo año en la tarde previa al Domingo de Ramos por su barrio, procesión donde se sacó en andas a su Virgen del Rosario en ese primer año, hasta que en 2016 se incorpora el actual titular cristífero Cristo, talla de nueva factura obra de Mariano Sánchez del Pino, realizando poco después a la dolorosa, que también procesiona en nuestros días bajo palio. Esta pasada Semana Santa se estrenó el misterio, realizado por el mismo escultor, representando la inédita escena de Jesús tras su tercera caída, ayudándole Simón de Cirene, que coge en solitario el madero. Y cada mes de octubre, sigue saliendo, dentro del calendario letífico sevillano, la Virgen del Rosario, procedente de la comunidad de las Hermanas de la Cruz de Sanlúcar de Barrameda, entonces bajo la advocación de Virgen de los Milagros, y a la que llegó a rezarle la propia Sor Ángela, motivo por el que esta santa es también titular.