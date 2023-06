Santa Lucía tiene preparado su paso en Santa Catalina

No cesan los despropósitos en la Iglesia de Santa Catalina por parte de la Hermandad de Santa Lucía. La autoridad eclesiástica no da, ni va a dar, el permiso para que esta corporación letífica traslade públicamente a su titular hagiográfica a la calle Francos para presidir el altar del Corpus Christi, justo en el espacio donde lo montaba la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, que en esta ocasión no lo instalará. Sin embargo, la junta de gobierno que preside como hermano mayor Juan Antonio López no ceja en su empeño y ya ha entronizado a la bendita imagen en su paso procesional, tras la mudá realizada el pasado domingo al mediodía. De hecho, toda esta situación, sinceramente innecesaria, está generando confusiones hasta en el CECOP, que en los últimos días, incluso, había solicitado al Consejo General de Hermandades y Cofradías la documentación de la Hermandad de Santa Lucía de cara a una procesión de la que la entidad de la calle San Gregorio sólo sabe que el Arzobispado no ha dado su consentimiento.