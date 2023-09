¿Se coronará pronto la Divina Pastora de Santa Marina?

¿Podría sumarse la Divina Pastora de la calle Amparo a la lista de las próximas coronaciones hispalenses de la capital tras la Piedad del Baratillo y la Virgen del Rocío de la Redención? No hay nada confirmado, pero no se descarta esta posibilidad tan anhelada por los pastoreños de la primitiva corporación que rindiese culto en el mundo entero a esta advocación netamente sevillana. Se trata de un sueño largamente esperado pero que nunca se materializa. De hecho, en nuestra urbe la última imagen gloriosa coronada canónicamente y, a su vez, titular de una hermandad letífica fue la Pura y Limpia del Postigo en el año 2000, si bien en 2004 fue elevada a canónica la imposición de su presea a la Divina Pastora de Capuchinos, hecho acaecido en 1921, y en 2015 fue coronada la colosal efigie de la Virgen del Carmen que preside el Convento del Santo Ángel.

Este próximo viernes 29 de septiembre, la capilla del antiguo Hospital de los Viejos acoge la solemne función en honor a San Miguel en la jornada de su festividad, y en ella tomará posesión del cargo de vicemayoral el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, un puesto que está reservado en sus honores al prelado hispalense, y que no es renovado hasta que quien lo ocupe anteriormente no haya fallecido, como era el caso del cardenal fray Carlos Amigo, cuyo óbito se produjo en 2022. De hecho, cabe recordar que el pasado miércoles 21 de diciembre, la junta de gobierno de esta Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina, encabezada por su hermano mayor, Andrés Martín, fue recibida en audiencia por el pastor, donde aceptó este cargo. Hay quienes aguardan que durante la misa monseñor pueda hablar, al menos, de la apertura del expediente de la coronación, ya que el tema también fue tratado en el encuentro de finales del pasado año. Sin embargo, según parece, en el Consejo General de Hermandades no se sabe nada oficial de esta cuestión.

Hay expectación ante el tema, a pesar de todo. De hecho, en los mentideros cofrades se comenta bastante esta posibilidad, aunque todos guardan silencio, salvo Andrés Martín, quien sí ha reconocido en sus círculos más cercanos que en la copa posterior a la Eucaristía, que se desarrollará en el patio existente en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores que se halla en la calle Viejos, justo a las espaldas de la capilla y en la misma manzana de este sacro recinto, solicitaría a monseñor Saiz la apertura del expediente si éste no dijese nada durante el culto. Hay quienes querrían ver coronada a la Pastora antes de que concluya el mandato de la actual mesa de oficiales en la primavera de 2025, aunque igualmente se barrunta que podría producirse una prórroga de un año, hasta 2026, para llevar a cabo este sueño que, ahora mismo, precisamente, es eso, un bello sueño del que parece que está ya más cerca que lejos el hecho de que se haga realidad. Pronto saldremos de dudas.