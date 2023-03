«Son muchas las hermandades que mantienen relación con el mundo taurino»

«Sevilla marca el tiempo del calendario guiándose por sus fiestas primaverales...». Así arranca ‘Cofradías llenas de arte’, el libro con el que Francisco Manuel Pérez Estepa se inició en las letras de temática local. Habitual de los medios de comunicación y enamorado de las tradiciones sevillanas —desde hace años dirige un programa en Onda Capital Radio dedicado a este asunto—, el pasado otoño tomó el testigo de Antonio Bustos al frente de la Cátedra de Temas Sevillanos, cuyas clases magistrales tienen lugar cada martes en la sede del Ateneo.

Se cumplen diez años de la publicación de ‘Cofradías llenas de arte’, tu estreno en la literatura cofrade. ¿Cómo se te ocurrió la idea?

Por aquellos años hacía un programa de Semana Santa, ‘Último Tramo’, y otro de Toros, ‘El Paseíllo’, en la radio del Sevilla FC, en los que analicé la gran relación que existía entre el mundo del toro y la Semana Santa, y con ello decidí hacer un libro donde se recogiera esta vinculación. De hecho, también unifiqué el programa llamándolo ‘Tradiciones Sevillanas’. Cada semana hablamos de la cultura de Sevilla y cómo esta se entreteje en la ciudad. Hay muchos libros en Sevilla que hablan de toros y otros de Semana Santa. Pero que vinculen y se entrelacen en un mismo sentir no. Es el primer libro donde se narra las tradiciones desde una perspectiva diferente.

Pocos libros de Semana Santa alcanzan las diez ediciones. Imagino que te sentirás orgulloso.

El libro tiene mucho éxito. No solo en Sevilla, sino en el resto del mundo. Ya que esta obra une dos pasiones, y el resto de la sociedad mira a esta ciudad para comprender una historia interminable que llega hasta nuestros días. Por ello acaba de salir la 10ª edición. Cada vez incluye más curiosidades y el público lo demanda. Aprovecho para decir que esta edición ya se encuentra a la venta en el centro de Sevilla, concretamente en establecimientos como Marieta Artesanía (c/ Cuna 8) o El Galante (c/ Alcaicería 20).

Entrando en materia, si tuvieras que explicarle a una persona de fuera de Sevilla de qué trata ‘Cofradía llenas de arte’, ¿qué le dirías?

Es la relación de las cofradías de Sevilla y Andalucía con los diferentes protagonistas del mundo taurino, como toreros, ganaderos, apoderados, novilleros... etc. Antiguamente era una vinculación muy estrecha la que tenían con el mundo del toro, y las hermandades pedían la ayuda de estos grandes benefactores.