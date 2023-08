Tardes de novena

Tenemos que reconocer que, al menos en ciertos aspectos, la devoción popular y cotidiana hacia la Virgen de los Reyes quizás no sea tan numerosa y ferviente como décadas atrás. Junto al no siempre fácil reemplazo generacional, el acceso a la Catedral y su entorno no es tan cómodo como antaño, y los cambios sociales y urbanos hacen que el centro de la ciudad haya perdido vida propia -la dichosa gentrificación-, no siendo tan frecuentado por los sevillanos como antes. Por ello, quizás sea conveniente en este tiempo realzar e intensificar este carácter de destacado santuario mariano que ostenta la Capilla Real dentro de nuestro templo metropolitano, y posibilitar que sea más y mejor conocido y vivido por las actuales generaciones como lugar propicio para la oración y el recogimiento ante la Santísima Virgen así como para celebraciones litúrgicas: misas, sabatinas, laudes, vísperas, adoraciones eucarísticas..., que encuentran allí un ambiente más que adecuado. Y para que esta veneración mariana tradicional siga gozando de fuerte arraigo en nuestro pueblo, bueno sería -como muy acertadamente ya viene haciendo el Cabildo Catedral- continuar fomentando la invitación y asistencia a esta capilla en fechas y momentos señalados durante el año a parroquias, hermandades y asociaciones para difundir y extender de forma capilar por toda nuestra Archidiócesis la devoción y el culto hacia su patrona, proclamada como tal en 1946. Y teniendo a la vista el próximo Año Santo de 2025, Jubileo general para toda la Iglesia, qué mejor que dirigir la mirada hacia este insigne espacio sagrado -que en otras ocasiones ha quedado un tanto olvidado- para que goce de la condición de templo jubilar y sea centro de peregrinaciones y celebraciones diocesanas.