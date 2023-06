Un libro para conocer mejor las “Vírgenes desconocidas de Sevilla”

No para nunca quieto el bueno de Antonio Sánchez Carrasco. Junto a su pasión por la fotografía, desde hace más o menos un lustro se une su afán investigador, publicando distintos libros, a cada cual más interesante. Tras haber escrito sobre el Rocío, la Feria de Abril, el Corpus Christi, la Hermandad del Cerro y las Glorias de Sevilla, ahora le ha tocado el turno a una de sus obras más interesantes: “Vírgenes desconocidas de Sevilla”, todo un amplio catálogo que, de la mano de Almuzara, puede conocerse y disfrutarse en el cuidado ejemplar que ha visto recientemente la luz. Sánchez Carrasco ha ido a conventos, a casas particulares, y a templos casi escondidos y olvidados para ir descubriendo las distintas efigies marianas existentes en Sevilla. En sus poco más de 360 páginas, de lectura fácil, rápida y muy ordenada, Sánchez Carrasco repasa, incluso, los monumentos marianos, y cita así a la de los Olmos a los pies de la Giralda y la de los Remedios, que se hallaba bajo la campana de San Miguel en la parte sur del cuerpo campanero de la torre catedralicia, y que hoy se ubica en la sacristía de la capilla de la Virgen de la Antigua. Si curiosa es esta historia, en el libro se recogen muchas más. No se pierdan, por ejemplo, la de la Virgen de la Alcachofa, que se encuentra en... el libro. Léanlo para saber más. Aquí no debemos hacer spoiler.