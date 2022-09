Una magna de Glorias a la carrera

Resulta curioso, por otro lado, que la iniciativa parta en solitario de una única hermandad letífica y no haya sido algo consensuado entre otras y propuesta la idea como un proyecto común o colectivo o que se llevase a un pleno de hermanos mayores de Glorias en el Consejo, que hubiera sido lo correcto, si bien es cierto que por redes sociales ha hecho público su apoyo la de Santa Lucía una vez que la información se ha hecho pública. Sin embargo, en otras hermandades no está convenciendo este planteamiento al surgir de manera unilateral desde una única corporación que trata de ir de abanderada hasta por delante del Consejo General de Hermandades y Cofradías, pues los delegados de la sección de Glorias han tenido conocimiento de este asunto también por los medios de comunicación, a pesar de que en aquellos en los que se ha adelantado la noticia, la propia hermandad que preside como hermano mayor Andrés Martín afirma que el organismo cofradiero está al tanto, dato que no es cierto.

La semana pasada fue entregada la documentación al delegado diocesano de hermandades y cofradías, el padre Marcelino Manzano, quien declara a La Recogía de El Correo de Andalucía que «la propuesta se estudiará como tantas otras que llegan al arzobispado», aunque el arzobispo José Ángel Saiz aún no tenía conocimiento del tema, ya que no ha habido lugar todavía para ello. Por cosas como estas no deben tenerse premuras, pues con el ayuntamiento ocurre lo mismo, ya que el alcalde, Antonio Muñoz, no sabía nada, y al delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, le fue entregada la documentación en mano este viernes 2 de septiembre pero sin que se le anticipase verbalmente el contenido del sobre que alberga la información, por lo que tampoco se le ha dado tiempo de leer nada y al final se ha enterado por la prensa, tal y como se nos hace saber desde fuentes vinculadas a esta delegación municipal, ya que el sobre está cerrado y depositado encima de la mesa del teniente de alcalde. Lógicamente, si desde la autoridad eclesiástica se le diese luz verde a esta magna, el consistorio se pondría al servicio de las hermandades de gloria para que todo saliese a la perfección.