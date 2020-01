Una visión diferente de la Esperanza de Triana

Miguel Álvarez publicó en su cuenta personal de Twitte r una imagen del cartel en el que está trabajando. No se lo ha encargado ninguna tertulia ni ninguna institución. Hernández fusiona el folklore con el pop para darle una vuelta de tuerca y fusionar lo actual con lo antiguo. Como una Rosalía que mezcla la tradición con las nuevas formas. Una revisión de los iconos bajo la nueva estética. En su cartel se puede observar a la dolorosa de la calle Pureza luciendo unas gafas rojas o un piercing bajo el labio , mientras le da una calada a un cigarrillo. El NO8DO en el pómulo y en el cuello, tatuado, la palabra Triana. Todo ello enmarcado en un retablo cerámico digital.

No es el primer cartel, ni el último, que se hace digitalmente. Viñetas Cofrades , por ejemplo, ha sacado varios tebeos narrando la Semana Santa con este tipo de ilustraciones.

Álvarez nació en el año de la Expo. El artista ha asegurado que su diseño es «una versión actualizada de la Virgen. Yo no busco ofender. Creo que es una visión sin complejos de la Virgen. Es la visión de una chavala de hoy en día. Esa visión está más cerca de este dibujo que de lo que sale en los pasos».

La idea surgió cuando tuvo que diseñar un cartel para una fiesta. «Necesitaba hacer un cartel para una fiesta de música actual. Quería que tuviera un acento andaluz y sevillano, por eso pensé en dibujar una virgen y vestirla como si la hubiesen vestido artistas de ahora, no algo barroco. Por eso las gafas, el maquillaje y los tatuajes. El manto era como una colaboración de Gucci y Adidas».

Miguel Álvarez se inspira en la cerámica andaluza y en los retablos existentes. «Nuestras tradiciones estéticas, por no aplicar las nuevas tecnologías, se pueden perder» alerta.

Publicó el cartel hace un par de días. Esta mañana se ha despertado con una persona que lo ha amenazado con denunciarlo por vulnerar el derecho de propiedad intelectual. Álvarez se defiende y explica que «yo le tengo muchísimo respeto a los creyentes de la fe católica. Le tengo respeto a la gente que vive su religiosidad en general. Lo último que pretendo es atacarlos. No quería poner nada pecaminoso. En el pómulo he puesto un tatuaje con el símbolo del NO8DO, otro del barrio de la hermandad. Es algo estético. Quizás el cigarrillo puede resultar ofensivo, pero no es pecado fumar».

No sólo lo hace con dolorosas de Sevilla, también con gente famosa. De hecho, Álvarez tiene un cartel con el Patio de los Naranjos de la Catedral de fondo en el que el rapero Notorius Big es el protagonista. «Lo hago para reivindicar nuestra tierra»