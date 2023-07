Valme encarga por primera vez su cartel de la Romería a una mujer

El cartel anunciador de la Romería de la Virgen de Valme de Dos Hermanas, y ya van años, nunca había sido obra de una mujer. Este año, coincidiendo además con el cincuentenario de la Coronación canónica de la Virgen fernandina, va a ser la primera vez. La pintora, la joven de 23 años Aurora Ruiz Moreno, fue la primera sorprendida cuando este pasado martes se lo pidió el hermano mayor, Hugo Santos. Y eso que hace poco más de un mes fue la comisaria de la exposición Proyecto Váleme, que reunió en la sala Romero Murube de la Casa de la Provincia hasta 30 propuestas contemporáneas de artistas plásticos que han mostrado su particular visión de la devoción a la Virgen de Valme. Esta exposición, por cierto, se repetirá el próximo mes de septiembre, una vez que se presente el esperado cartel de la Romería, que será el día 15. “Todavía estoy asimilando la noticia, pero ya estoy dándole vueltas al coco”, asegura Aurora, que aunque no es hermana de Valme sí ha sentido la devoción por la Virgen desde que nació, “pues soy de Dos Hermanas y en mi familia, desde hace muchas generaciones, todos nacemos con esa devoción” y “la Romería me evoca, íntimamente, mi propia infancia, a personas que siguen con nosotros y a quienes ya no”.