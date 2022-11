Vuelve “El Palermasso” con el estreno de la pre-temporada 8

El equipo de “El Palermasso” comienza a calentar los motores cuando todavía no ha terminado el año. Este pasado miércoles 9 de noviembre, Antonio Garrido, bien repeinadito con su jersey sobre la espalda y las mangas anudadas a la altura del pecho y con su bigotito bien recortadito, aparece en la barra de un bar que no es el de nuestro entrañable Pani, sino que se halla en Santiago de Compostela y un camarero oriundo del lugar le escucha todas sus quejas y reflexiones sobre la reestructuración de los días de la próxima Semana Santa, y claro, el camarero, el pobre, no entiende absolutamente nada.