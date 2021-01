Lo que va a llegar en 2021 al mercado

Aunque peligra la celebración de los salones internacionales del automóvil como el de Ginebra, que habría de celebrarse en marzo pero que fue cancelado ya a mediados de 2020, las marcas prosiguen con su actividad al albur de lo que les permita la inestable evolución de los mercados con la COVID.

Este año veremos llegar a los concesionarios una cantidad notable de coches 100 % eléctricos, tanto SUV de diferentes tamaños, como turismos grandes, compactos y utilitarios. El resto contarán, en gran medida, con electrificación de algún tipo, bien mediante hibridación (el motor eléctrico mueve al coche en algún momento) o mediante hibridación ligera (el motor eléctrico sólo recupera energía en las frenadas, pero no mueve al coche). Entre los del primer grupo, los cada vez más demandados SUV eléctricos, están las novedades de Audi, con el Q4 Sportback e-tron, BMW con el iX, Dacia con el Spring o Nissan con el Ariya.

Si bien de los modelos citados la mayoría se encuentra en el entorno de los 4,60 metros de longitud y serán ofertados con motores eléctricos muy potentes, la propuesta de Dacia es mucho más accesible. El Spring está destinado a ser el SUV eléctrico menos costoso del mercado cuando salga a la venta durante los primeros meses de este año. Mide 3,73 metros de longitud, dispone de una batería relativamente pequeña, de 21,3 kWh, suficiente, si el consumo es tan bajo como promete Dacia, para recorrer en torno a 200 kilómetros con una carga completa.

CUPRA traerá en octubre de este año el el-Born, un compacto de planteamiento deportivo que comparte plataforma y muchas características técnicas con el Volkswagen ID.3. No hay muchos detalles por el momento sobre su sistema propulsor (en el ID.3 la potencia máxima ofertada hasta el momento es de 204 caballos), aunque sí sobre la batería, de 77 kWh de capacidad útil (82 kWh de capacidad bruta, dado que siempre se deja una reserva de energía no aprovechable para no dañar la batería cuando se descarga), con las que CUPRA homologará en torno a 500 kilómetros de autonomía. La carga rápida se podrá hacer hasta a 100 kW, no muy elevada para la actualidad pero suficiente para obtener un 80 % de la carga en aproximadamente 40 minutos.

Sin salir del Grupo Volkswagen, habremos de esperar hasta finales de año para ver llegar el tercer modelo de la familia ID de Volkswagen, el ID.5. Se trata de un turismo familiar de grandes dimensiones, con unos 4,96 metros de longitud (basándonos en el tamaño del prototipo ID. SPACE VIZZION con el que fue adelantado su diseño en 2019), con dos posibles sistemas de propulsión eléctrica, uno con tracción trasera y 279 caballos y otro con tracción a las cuatro ruedas y 340 caballos. Con este modelo Volkswagen es más optimista en la autonomía homologada para la misma batería de 77 kWh útiles, dado que dice que llegará hasta los 590 kilómetros. También soportará más potencia de carga rápida, 150 kW. Dado que este tipo de coches sirven a las marcas para demostrar su “conciencia ecológica”, una de las innovaciones con que fue presentado es el material del que está fabricada la tapicería, denominado Apple Skin, un compuesto de poliuretano y restos de manzana debidamente tratado para resistir el uso cotidiano de un coche.

El Toyota Highlander es el SUV de mayores dimensiones que Toyota ofrecerá en nuestro mercado, y que pondrá a la venta a lo largo de este año. Esta vez el sistema de impulsión es híbrido, como acostumbra Toyota, con 244 caballos de potencia y tracción integral. Esta potencia debería ser suficiente para mover con soltura los 4,95 metros de carrocería del Highlander, que le saca, por tanto, 35 centímetros al RAV4, uno de los SUV más vendidos en su categoría. La hibridación le permite a Toyota homologar un consumo medio de gasolina de 6,6 l/100 km.

El segundo modelo que llegará de la mano de Toyota es el Yaris Cross, cómo no, un SUV, de pequeño tamaño (4,18 metros de longitud, aproximadamente como un SEAT Arona). Estará disponible con versiones de tracción delantera, con 116 caballos, y de tracción total, de las que aún no se conoce la potencia (la propulsión del eje posterior corre a cargo de un segundo motor eléctrico). Su aspecto, más “musculoso” que el del Yaris, va reforzado por una serie de protecciones de plástico negro alrededor de la carrocería que permitan aventurarse por caminos no asfaltados sin dañar la pintura. Toyota no ha comunicado aún la distancia libre al suelo, aunque el Yariss Cross es 9 centímetros más alto que un Yaris.