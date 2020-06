Los coches que se pueden beneficiar de las ayudas económicas y los que no

El miércoles 17, la administración publicó en el BOE los nuevos programas de ayuda a la renovación del parque automovilístico nacional, mediante dos planes diferentes, el Programa para la renovación del parque y el Plan MOVES II. Con el primero es obligatorio entregar un coche viejo para desguace y se puede comprar un coche con cualquier tipo de motor cuyas emisiones sean inferiores a 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro. Con el segundo, entregar un coche usado es opcional (aunque la ayuda monetaria crece) y sólo sirve para adquirir un coche eléctrico o híbrido enchufable.

Para acogerse al Programa de renovación del parque, aunque podría parecer que es fácil encontrar un candidato, no lo es tanto, porque el nivel de emisiones y la etiqueta de homologación energética tienen que ser muy específicas, y no todas las versiones de una gama tienen la eficiencia energética A o B (las dos únicas admitidas, como ocurre con los frigoríficos). En cuanto una versión concreta tenga unas ruedas anchas, un motor de cierta potencia, un paquete aerodinámico o algún aditamento que haga que su consumo crezca, crece el nivel de emisiones y el coche queda fuera del rango permitido. Por consiguiente, es importante que el vendedor asesore y oriente adecuadamente si el comprador quiere optar a la ayuda (aunque seguramente lo haga por el propio interés de vender el coche).

Es lo que ocurre por ejemplo con el Citroën C3 Aircross (que se fabrica en España, casualmente). La mayor parte de la gama de versiones de este modelo entraría dentro de los requisitos, como por ejemplo el C3 Aircross PureTech 110 S&S 6v (con cambio manual de seis marchas), que cuesta 16.750 euros y tiene una clasificación energética de tipo A y un nivel de emisiones homologado de 109 gramos de CO2 por kilómetro. Con los 800 euros de ayuda que le corresponden si se entrega un coche con entre 10 y 20 años de antigüedad (Citroën ya tiene una campaña de descuento que cumple con la normativa de que el fabricante debe descontar, como mínimo, un importe idéntico al de la ayuda), se quedaría en 15.950 euros. Sin embargo, quedaría fuera de la ayuda el C3 Aircross PureTech 110 S&S EAT6, es decir, el mismo coche pero con cambio automático, porque su clasificación energética pasa a ser de tipo C y su nivel de emisiones homologado es de 131 gramos. En el caso de entregar un coche con más de 20 años de antigüedad, el precio final sería de 15.450 euros.

En el caso del Plan MOVES II, la oferta de modelos eléctricos que permiten optar a la ayuda es lo suficientemente grande como para beneficiarse, pues aunque siguen siendo «coches caros», ya hay una oferta amplia de modelos que están por debajo del límite de precio impuesto, de 45.000 euros en este caso. Sirva de ejemplo el SEAT Mii, un coche urbano particularmente interesante y que encuentra entre los modelos eléctricos más asequibles del mercado, sirve para acogerse a la ayuda. Supongamos que no se entrega coche a cambio. El precio base del Mii electric de 85 caballos es de 18.490 euros. Con los 4000 de aportación del programa (el descuento oficial, de 2.740 euros, ya está incluido en esa tarifa), el precio del coche se queda en 14.490 euros, que es prácticamente unos 2500 euros superior al de lo que costaba un Mii con motor de gasolina de 75 caballos. Si se entrega un coche con más de 7 años (matriculado antes de 1 de enero de 2013, en realidad), la opción del Mii electric para quien estuviese sopesando comprar un coche urbano con una autonomía útil de cerca de 200 kilómetros llega a ser realmente atractiva, pues el precio queda en 12.990 euros.

Por último, supongamos un híbrido enchufable de los de precio intermedio y con un tamaño suficiente para servir de coche único en una familia, el Kia Ceed Tourer 1.6 PHEV con acabado eDrive (o el nuevo XCeed, que también está disponible con este motor). Este turismo familiar de 4,6 metros de longitud es un coche amplio, práctico, con un maletero de 437 litros (pierde algo de capacidad por la batería) y la posibilidad de equiparlo muy bien. Cuesta un mínimo de 30.197 euros y tiene una autonomía eléctrica homologada de 50 kilómetros (a la que no es dificil acercarse si se conduce con suavidad en zona urbana e interurbana). En este caso el importe de la ayuda no es tan cuantiosos como en el eléctrico y «hay que conformarse» con 1900 euros en caso de no entregar ningún coche viejo para achatarrar. Kia ya tiene aplicado un gran descuento (5.778 euros) en el PVP del Ceed Tourer 1.6 PHEV, por lo que cumple con el requisito legal, y el precio final sería de 28.297 euros. Entregando un coche de más de siete años, habría que pagar 27.597 euros.

¿Qué coche no serviría para acogerse al MOVES II?, pues por ejemplo el Tesla Model 3, que es actualmente uno de los turismos eléctricos más deseados, por no decir el más interesante de todos los que se comercializan en nuestro país, dado que no solo su autonomía es elevada sino que permite disponer de la red de supercargadores Tesla, que hace casi definitiva la decisión en caso de querer comprar un coche eléctrico con el que poder viajar con un grado de tranquilidad relativamente alto. Su precio de partida de 49.000 euros lo hace inviable para acogerse a la ayuda del gobierno, lo cual también tiene cierto sentido pues no deja de ser un automóvil de lujo y la ayuda debería estar destinada a cubrir necesidades más que a ayudar a quien dispone de un nivel adquisitivo grande.