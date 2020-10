¿Qué coche elegir por menos de 20.000 euros?

Un presupuesto de 20.000 euros parece una cifra redonda a la que ceñirse para adquirir un nuevo coche. Una frontera que, según las necesidades a cubrir, permite disponer de un rango amplio de opciones o, por el contrario, limita mucho las posibilidades. Por ejemplo, hay una gran oferta de turismos de tipo 'utilitario' (antaño estaba muy bien esta definición, pero hoy en día un coche pequeño no es sólo útil para ciudad, es perfectamente solvente para viajar con comodidad), unos pocos modelos de tamaño mediano , alguno de ellos disponible con carrocería familiar, y poquísimos SUV , que curiosamente son el tipo de coche de los que se ha disparado la demanda. Obviamente, otro tipo de necesidades más lúdicas, como la de un deportivo o un todoterreno, encuentran poca respuesta porque son vehículos 'de nicho' que no se posicionan habitualmente en el mercado como coches que cubren necesidades importantes, sino más bien caprichos.

Se puede decir que un coche es pequeño cuando tiene una longitud, aproximadamente, de hasta 4,10 metros. Hay marcas que alargan un poco más sus modelos, como hace Dacia con el Logan , para posicionarlos por encima de la competencia a igualdad de precio, y ofrecer un coche con una relación mejor entre tamaño y coste. No obstante, algunos modelos que ofrecen un compromiso muy bueno entre la calidad de acabados, el equipamiento, la estabilidad y el precio , son el Ford Fiesta, los Hyundai i10 e i20, los Kia Picanto y Rio, el SEAT ibiza y el Skoda Fabia. Verán que escapan de esta clasificación coches tan comunes como el Citroën C3, el Opel Corsa, el Peugeot 208 o el Renault Clio pero, si bien son coches cuyo precio es relativamente bajo para su equipamiento, tienen en general un tacto de conducción menos agradable, un motor menos refinado, algunos defectos de calidad de ajustes que dan la cara relativamente pronto o una ergonomía peor estudiada. El Volkswagen Polo, aunque es un coche bien hecho, es caro para lo que da (más aún, con modelos tan solventes como el Fabia o el Ibiza dentro del mismo grupo automovilístico).

Aquí la oferta es algo menor y el tamaño puede cambiar mucho entre el más corto y el más largo dentro de un mismo rango de precio. Por ejemplo, el Honda Civic, que es un coche fabuloso por tacto de conducción, consumo, prestaciones y acabado, es ya tan grande como lo era un Honda Accord de hace veinte años. Su precio no es bajo y, por tanto, imposible de incluir en este texto sin exceder por mucho los 20.000 euros de presupuesto. Por bastante menos dinero es posible adquirir un Ford Focus, un Kia Ceed, un Hyunda i30, pero también un Peugeot 308 (cuyo chasis es excelente), que son coches un poco más pequeños pero que siguen ofreciendo una interesante oferta de versiones con motores solventes, buen equipamiento y presentación y consumos ajustados. El Fiat Tipo es otro coche muy sencillo pero correcto, sin pretensiones, con buen maletero y un confort adecuado para viajar con comodidad.

El abanico es cada vez más estrecho. Ya casi han desaparecido los vehículos con carrocería de tipo monovolumen en pos de los más de moda SUV, que no son mejores en amplitud ni en versatilidad, pero son más vistosos y la gente los compra porque (a veces) piensa que es más seguro, más grande y su imagen va asociada a un nivel de estatus superior. Pecata minuta pues, a igualdad de precio, un turismo familiar o un monovolumen suele estar mejor equipado, tener una amplitud superior y no paga el precio de la moda. Entre los de carrocería familiar (las conocidas como rancheras, tradicionalmente), los modelos citados en el párrafo anterior tienen sus variantes correspondientes, con buen maletero, el mismo equipamiento y gama de motores. Mención especial entre los monovolumen al Hyundai ix20, pequeño en longitud pero generoso en tamaño y, sobre todo, en comodidad de acceso para personas que ya no se pueden agachar con facilidad para sentarse en un turismo. Una alternativa para disponer de gran espacio y maletero a un precio razonable es el Ford Tourneo Courier, una furgoneta cuyo equipamiento y calidad de rodadura ha mejorado hasta el punto de ser perfectamente aconsejable para quien necesite cubrir necesidades sin endeudarse en un monovolumen como el Renault Espace o el Volkswagen Sharan. Eso sí, la gama de motores es muy reducida.