102 años, ¡y no quería morir!

Se llamaba Luisa, tenía 102 años –hubiera cumplido 103 en agosto- y murió hace poco, en el norte de México. No de coronavirus sino porque le llegó su hora. Más de doscientas personas le deben su vida, entre hijos, nietos, biznietos y tataranietos. Una de sus nietas la estaba cuidando, en casa de uno de sus hijos, cuando empezó a respirar muy lentamente, incluso a dejar de respirar en intervalos de tiempo. Su nieta le puso una mano en la frente, le dio un beso y poco a poco dejó definitivamente de respirar. Su cabeza aún regía bastante bien para su edad.

Otra de sus nietas me escribe: “Ha muerto mi abuela Luisa Cuevas con 102 años. Nació en 1917, ella solía decir que nació el año de la Gripa, [así llaman en México a la gripe española] jamás sabrá que murió el año del Coronavirus. Era una mujer fuerte y trabajadora, se quedó viuda hace casi cuarenta años y se dedicó a hacer pan de levadura que las nietas ayudábamos por las casas de Cerocahui [el pueblo del que procedía Luisa, en las montañas Tarahumaras]. También hacia gorditas [equivalentes a nuestros bocatas] rellenas de puré de papa para vender en los partidos de béisbol”. Entonces, en algunos lugares del norte de México el fútbol europeo era casi un desconocido.

Luisa era bajita en contraste con sus hijos y nietos. Claro que yo ya la conocí mayor y ya se sabe que los viejos vamos para abajo, regresamos a los inicios del ser humano, nos vamos encorvando. Su aspecto me recordó a la matriarca de una etnia india, no dejaba de asear la casa en la que vivía, fregaba a mano la ropa a los 101 años y cuando terminaba o se cansaba se sentaba en un rincón de la cocina, en silencio, apenas hablaba, y apenas ocupaba espacio en su rincón.

Como suele suceder, los años agriaron su carácter porque si éste que les escribe es un cascarrabias y tiene más de cuarenta años menos que ella, es lógico que a Luisa le pasara lo mismo multiplicado por lo que sea. Pero es que Luisa, doña Luisa, no quería morirse, lo manifestaba a voz en grito, insistía para que la llevaran una vez más al médico que nunca le encontraba nada grave salvo su edad.

Luisa me ha hecho pensar mucho porque –por observaciones de otras personas cercanas que han muerto- había deducido que la vida te prepara para morir si es que llegas a viejo, y que arriba un instante en el que te quieres ir de este mundo, sin angustias, sólo porque el cuerpo así lo requiere y la mente te transmite ese deseo. Mi maestro principal, Friedrich Nietzsche, que solía estar enfermo casi siempre, afirmó sin embargo que la esencia de la vida es anhelar más vida. Doña Luisa anhelaba más vida, de ahí que yo espere que, tal y como calculan algunos, en algo más de medio siglo o en un siglo, no sólo hayamos vencido al coronavirus en todas sus versiones, sino que alcancemos la a-mortalidad y sólo se muera uno por voluntad propia o por accidente.

La muerte de doña Luisa me trae a la mente esas historias de vida que todos esos ancianos y ancianas se han llevado a la tumba en esta pandemia. En su memoria, deberían sus familiares recordar algún episodio cuando vayan pudiendo, como he hecho yo con doña Luisa. Porque cuando estudiamos Historia distinguimos el mayor o menor grado de evolución cultural de los humanos por el hecho de que enterraran y oraran o no a sus muertos. La pandemia nos ha regresado a momentos en que no existía ni el hombre de neandertal.